Cote d'Ivoire: Digitalisation et modernisation du conseil agricole - L'ANADER mise sur l'usage des drones

L'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER) a engagé une vingtaine de ses agents dans une formation dédiée au pilotage de drones, dans le but de moderniser et renforcer le conseil agricole.

Cette ambition a été clairement affichée par le directeur général de l'ANADER, Dr Sidiki Cissé, qui a annoncé l'intégration de technologies innovantes, notamment les drones, comme une réponse « moderne, intelligente et durable » aux défis du secteur agricole. Il s'exprimait le mardi 16 décembre 2025, à l'occasion du lancement officiel de cette formation au Centre de formation de l'ANADER à Bingerville.

Selon Dr Sidiki Cissé, cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de transformation du système de conseil agricole, en cohérence avec la vision de sécurité alimentaire portée par le Président de la République, telle que rappelée lors de son discours d'investiture du 8 décembre 2025.

Le directeur général a exhorté les agents de l'ANADER à faire preuve de davantage de professionnalisme, d'innovation et d'efficacité, afin d'améliorer les conditions de vie des populations rurales et de contribuer à la lutte contre la vie chère. Il a souligné que le leadership de l'ANADER doit se traduire par des actions concrètes sur le terrain et par un appui technique de qualité aux producteurs.

Abordant le contenu de la formation, Dr Sidiki Cissé a précisé qu'elle constitue la première étape d'un vaste programme de renforcement des capacités. « Cette formation allie théorie et pratique. Elle vise la maîtrise du pilotage des drones, la collecte et l'analyse des données agricoles, ainsi que le respect des normes de sécurité et de maintenance. Mise en oeuvre en partenariat avec la société Investiv, partenaire de l'ANADER depuis 2021, elle prévoit également la certification des agents bénéficiaires », a-t-il expliqué.

Démarrée le mardi 16 décembre, la session prendra fin le lundi 22 décembre 2025.

À travers ce projet, l'ANADER ambitionne d'accélérer la digitalisation du conseil agricole et d'améliorer la précision de ses interventions, au service d'une agriculture ivoirienne plus performante, durable et résiliente.