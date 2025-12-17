Cote d'Ivoire: Aniassué - La Mutuelle de développement d'Aniassué dote le centre de santé en matériels médicaux

Le centre de santé rural d'Aniassué, localité située à 22 kilomètres au sud d'Abengourou, a bénéficié, le 12 décembre 2025, d'un important lot de matériels médicaux offert par la Mutuelle de développement d'Aniassué (Mudéa). Cette action s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration de la fête de l'igname dans le canton d'Aniassué.

Destiné à renforcer les capacités techniques du centre de santé local, ce don est composé, entre autres, d'un lit de pansement, d'un pèse-personne, d'un tensiomètre électronique, d'un concentrateur d'oxygène, d'un oxymètre de pouls, d'un négatoscope, d'une table de chevet ainsi que d'un doppler foetal. Ces équipements contribueront à améliorer la prise en charge des patients et à rehausser la qualité des soins offerts aux populations.

La remise officielle du matériel a été faite au Dr Sécrédou, chef du service du centre de santé rural d'Aniassué. Celui-ci s'est réjoui de ce geste de solidarité et a exprimé sa gratitude à la mutuelle pour son engagement constant en faveur de la santé communautaire.

Prenant la parole à cette occasion, Mian Firmin, président de la Mutuelle de développement d'Aniassué, a rappelé la motivation de cette initiative. « Pour aider nos populations et notre centre de santé à acquérir du matériel médical, nous sollicitons régulièrement le soutien de bonnes volontés qui nous accompagnent. Aujourd'hui, grâce à nos partenaires, nous apportons des équipements au centre de santé de notre localité afin de contribuer au bien-être de nos parents, qui bénéficieront ainsi d'une amélioration des soins », a-t-il déclaré.

Il convient de noter que ce don s'ajoute à une précédente action de la Mudéa, qui avait déjà offert une couveuse au centre de santé d'Aniassué, confirmant ainsi son engagement durable en faveur du renforcement du système sanitaire local.