Madagascar: Projet de développement - Le PIC noté « modérément satisfaisant » par la Banque mondiale

Avec des résultats particulièrement encourageants durant les deux dernières années, le projet Pôles intégrés de croissance (PIC) 3 a eu une notation « modérément satisfaisante » de la Banque mondiale.

Une performance qui lui permet d'être classé parmi les projets financés par la Banque mondiale affichant une bonne progression au sein de son portefeuille à Madagascar.

Étape significative

Une bonne option, en tout cas pour l'économie nationale quand on sait que le PIC 3 est un projet de transformation économique en faveur d'une croissance inclusive. Le projet PIC 3 intervient à travers 12 pôles répartis dans 10 régions de Madagascar, à savoir : Diana, Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana, Ambatosoa, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy et Atsimo Andrefana.

Il se concentre sur trois secteurs clés : l'agribusiness, le tourisme et le digital, tout en s'appuyant sur des axes transversaux stratégiques tels que l'environnement des affaires, la gouvernance locale, les infrastructures et la gestion des risques environnementaux et sociaux. L'année 2025 marque une étape significative pour le projet, portée par une performance financière remarquable et des résultats encourageants, avec des objectifs dépassés dans certains volets d'activités, tout en faisant face à des défis dans d'autres.

Au 31 octobre 2025, le projet affiche un taux de décaissement cumulé de 78 % de l'allocation initiale, tandis que les engagements atteignent 98 %. Initialement prévu pour s'achever en janvier 2027, le projet sera prolongé d'une année grâce à un financement additionnel, portant sa date de clôture à janvier 2028.

Emplois

Les impacts sur les indicateurs de développement sont tout aussi encourageants. En 2024, les entreprises bénéficiaires ont enregistré une croissance moyenne de leurs ventes de 745 %, très largement au-delà de l'objectif initial fixé à 15 %.

En 2025, la tendance reste positive avec une progression de 22 %, dépassant également l'objectif de 15 % prévu pour la même période. Dans les trois secteurs clés du projet, 11 354 emplois ont été créés en 2024 et 14 973 nouveaux emplois en 2025, pour des objectifs respectifs de 10 000 et 15 000. Les réalisations sur le terrain confirment l'importance stratégique du PIC 3.

Dans le secteur des infrastructures, plusieurs chantiers structurants ont été finalisés pour cette année, dont la réhabilitation de 89 km de routes à Sainte-Marie, inaugurée en juillet 2025, la réhabilitation de 39 km de routes à Nosy-Be et 7,6 km de voirie urbaine à Tuléar.

Ces routes bénéficient à plus de 250 000 personnes. Néanmoins, d'autres travaux sont encore en cours, notamment ceux qui permettront d'améliorer les accès touristiques et économiques à la Montagne d'Ambre traversant la ville de Joffreville et à la piste cacao de Sambirano à Ambanja, région Diana.

Les travaux sur les voiries urbaines des villes de Manakara, Mananjary et Farafangana devraient s'achever d'ici début 2026, renforçant la mobilité locale et l'attractivité économique.