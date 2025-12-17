Madagascar: PLAE - Lancement de la campagne de lutte antiérosive

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a lancé la campagne de lutte antiérosive à travers le Programme de Lutte Antiérosive (PLAE) financé par la KFW, dans la commune de Mahatsinjo, région de Betsiboka.

Une superficie de 18 000 hectares sera ainsi aménagée et restaurée à l'échelle nationale. Parmi lesquelles, 1 320 ha feront l'objet d'une restauration durable dans la zone d'intervention du programme à Betsiboka.

Des préparations de sols et des pépinières, suivies de distribution de semences et le début de semis ont eu lieu avant le démarrage de cette activité de lutte antiérosive.

Outre la distribution d'intrants agricoles, 216 certificats fonciers ont également été remis aux bénéficiaires, lors du lancement de cette campagne. Les parties prenantes ont ensuite eu l'occasion de visiter le site de référence permettant de présenter concrètement les approches et les réalisations du programme PLAE sur le terrain.

Par ailleurs, des actions de renforcement d'une production agricole résiliente et respectueuse de l'environnement, sont menées au bénéfice des communautés locales.