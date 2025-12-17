Afrique: CAN Maroc 2025 - La CAF publie la liste officielle de 28 joueurs de la RDC pour la 35e édition

La Confédération Africaine de Football, (La CAF) a publié, ce mardi 16 décembre, la liste officielle des Léopards pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, (CAN), organisée par le Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2025.
Initialement composée de 26 joueurs retenus par Sébastien Desabre, la liste comporte deux ajouts, le gardien Dimitry Bertaud, sans club, et le défenseur Dylan Batubinsika.
Composition par postes
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Gardiens (4)
Timothy Fayulu : FC Noa(h) / Arménie
Lionnel Mpasi : Le Havre / France
Mathieu Epolo : Standard de Liège / Belgique
Dimitry Bertaud : sans club
Défenseurs (10)
Aaron Wan-Bissaka : West Ham United / Angleterre
Steve Kapuadi : Legia Varsovia / Pologne
Axel Tuanzebe : Burnley / Angleterre
Dylan Batubinsika : Saint-Étienne / France
Joris Kayembe : KRC Genk / Belgique
Rocky Bushiri : Hibernian FC / Écosse
Chancel Mbemba : Lille / France
Gédéon Kalulu : Aris Limassol / Chypre
Arthur Masuaku : Sunderland / Angleterre
Michel-Ange Balikwisha : Celtic / Écosse
Milieux (10)
Ngal'ayel Mukau : Lille / France
Nathanaël Mbuku : Montpellier / France
Samuel Moutoussamy : Atromitos / Grèce
Théo Bongonda : Spartak Moscou / Russie
Mario Stroeykens : Anderlecht / Belgique
Meschack Elia : Alanyaspor / Turquie
Noah Sadiki : Sunderland / Angleterre
Charles Pickel : Espanyol Barcelone / Espagne
Bryan Cipenga : Castellón / Espagne
Edo Kayembe : Watford / Angleterre
Attaquants (4)
Samuel Essende : Augsburg / Allemagne
Cédric Bakambu : Real Betis / Espagne
Fiston Mayele : Pyramids / Égypte
Simon Banza : Al Jazira / Émirats Arabes Unis