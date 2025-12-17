Afrique: CAN Maroc 2025 - La CAF publie la liste officielle de 28 joueurs de la RDC pour la 35e édition

La Confédération Africaine de Football, (La CAF) a publié, ce mardi 16 décembre, la liste officielle des Léopards pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, (CAN), organisée par le Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2025.

Initialement composée de 26 joueurs retenus par Sébastien Desabre, la liste comporte deux ajouts, le gardien Dimitry Bertaud, sans club, et le défenseur Dylan Batubinsika.

Composition par postes

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Gardiens (4)

Timothy Fayulu : FC Noa(h) / Arménie

Lionnel Mpasi : Le Havre / France

Mathieu Epolo : Standard de Liège / Belgique

Dimitry Bertaud : sans club

Défenseurs (10)

Aaron Wan-Bissaka : West Ham United / Angleterre

Steve Kapuadi : Legia Varsovia / Pologne

Axel Tuanzebe : Burnley / Angleterre

Dylan Batubinsika : Saint-Étienne / France

Joris Kayembe : KRC Genk / Belgique

Rocky Bushiri : Hibernian FC / Écosse

Chancel Mbemba : Lille / France

Gédéon Kalulu : Aris Limassol / Chypre

Arthur Masuaku : Sunderland / Angleterre

Michel-Ange Balikwisha : Celtic / Écosse

Milieux (10)

Ngal'ayel Mukau : Lille / France

Nathanaël Mbuku : Montpellier / France

Samuel Moutoussamy : Atromitos / Grèce

Théo Bongonda : Spartak Moscou / Russie

Mario Stroeykens : Anderlecht / Belgique

Meschack Elia : Alanyaspor / Turquie

Noah Sadiki : Sunderland / Angleterre

Charles Pickel : Espanyol Barcelone / Espagne

Bryan Cipenga : Castellón / Espagne

Edo Kayembe : Watford / Angleterre

Attaquants (4)

Samuel Essende : Augsburg / Allemagne

Cédric Bakambu : Real Betis / Espagne

Fiston Mayele : Pyramids / Égypte

Simon Banza : Al Jazira / Émirats Arabes Unis