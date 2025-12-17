Congo-Kinshasa: Reprise des cours après un mois de grève des enseignants à Mweka, Ilebo et Dekese

Les cours ont repris depuis mardi 16 décembre dans la province éducationnelle Kasaï 2, après un mois de grève des enseignants. Cette circonscription scolaire comprend les territoires de Mweka, Ilebo et Dekese.

Les enseignants des écoles publiques de ces entités réclamaient le paiement de leurs salaires des mois de septembre, octobre et novembre. La reprise intervient à la suite du versement de ces arriérés.

Depuis le 19 novembre dernier, les enseignants des territoires de Mweka, Ilebo et Dekese avaient suspendu les cours pour protester contre le non-paiement de leurs salaires. Après un mois d'arrêt, ils ont finalement repris le chemin de l'école, soulagés par le paiement de trois mois d'arriérés.

Cette reprise est confirmée par Félicien Lobo Muamba, président de la Fédération nationale des enseignants du Congo (FENECO), section Kasaï :

« La reprise des cours prévue pour ce mardi 16 décembre 2025 est déjà effective. C'est à la suite de la réception de leur enveloppe salariale de trois mois que les enseignants du Kasaï 2 se sont sentis soulagés pour reprendre leur souffle ».

Félicien Lobo Muamba invite les autorités congolaises à assurer le paiement régulier des salaires des enseignants afin d'éviter de nouvelles perturbations du calendrier scolaire. Il rassure par ailleurs que les jours de cours perdus seront récupérés pendant les vacances de Noël et de Pâques, afin de respecter le calendrier scolaire.