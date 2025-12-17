Burkina Faso: Infrastructures - Lancement des travaux de l'autoroute Ouaga-Bobo

Les travaux de construction de l'autoroute reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso ont été lancés le 16 décembre 2025 à Yimdi. C'est du haut d'un bulldozer que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a donné le top de départ de ce projet d'envergure qui sera mis en oeuvre par l'initiative Faso Meebo. Ces travaux vont permettre à terme, selon le président du Faso de relier les chefs-lieux de région par des autoroutes 2 x 2 voies.

La cérémonie officielle de lancement l'autoroute a été présidée par le capitaine Ibrahim Traoré et sa suite, notamment le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, de nombreux membres du gouvernement et des responsables d'institutions civiles et militaires. Pour l'occasion, les populations de Yimdi, de Zagtouli, de Tanghin-Dassouri et des environs ont effectué massivement le déplacement pour être témoins du démarrage symbolique des travaux, mais aussi pour ovationner le président du Faso et lui témoigner leur amour et attachement pour la mise en oeuvre des différents chantiers de développement du Burkina Faso.

Après la phase de présentation des différentes maquettes, le président IB a procédé au lancement symbolique en mettant en marche un bulldozer, ce qui a entraîné de manière synchronisé le démarrage d'une dizaine d'autres mastodontes qui ont avancé au même moment quelques mètres d'un pas cadencé, comme pour dire que c'est main dans la main que nous construirons notre pays.

Ce projet de désenclavement qui va relier les deux plus grandes villes du Burkina Faso a été muri sous le leadership du président du Faso, conformément à sa vision de doter le Burkina Faso d'infrastructures modernes, sûres et structurantes. Le nouveau joyau qui va bientôt sortir de terre est distant de 332 km et sera réalisé en 2 X 4 voies avec un terre-plein central.

Cet ambitieux projet viendra désengorger la route nationale n°1 et va permettre de réduire significativement la durée des voyages et les coûts de transport, toutes choses qui participent au renforcement de la sécurité routière. Au terme du projet, les usagers de la route pourront atteindre la vitesse de 140 km/h hors agglomération.

La construction de l'autoroute intègre aussi la réalisation de 9 échangeurs, autoroutiers à deux niveaux avec des postes de péage de 28 passages supérieurs assurant la continuité des routes et pistes interceptés, ainsi que d'un passage inférieur à l'approche de Bobo-Dioulasso. Au-delà de sa dimension technique ces travaux vont générer de nombreux emplois directs et indirects, il va favoriser l'intégration régionale et va constituer un levier de développement économique social et territorial.

Le président Ibrahim Traoré a expliqué que lui et ses collaborateurs ont en tête de faire du Burkina Faso, un eldorado. « Ce lancement est un ambitieux chantier et n'est qu'un pan de nos projets. Nous voulons à terme relier tous les chefs-lieux de région par des autoroutes, même si cela n'atteint pas 4 X 2 voies on fera au moins du 2 x 2 voies. C'est ce qui est d'ailleurs prévu à présent sur l'axe Yako-Koudougou. Les travaux ne connaîtront pas de lenteur. Dans quelques instants ils vont débuter et travailler 24 h/24. Il n'y a pas de délai et je veux que le chantier progresse le plus rapidement possible, on doit travailler à un rythme accéléré parce que le projet est financé par nos propres moyens. J'ai déjà touché le ministre des Finances qui va prévoir pour 2026 un minimum de 200 milliards. Toute personne qui souhaite aider Faso Mêbo peut le faire à travers les comptes bancaires créés à cet effet. J'invite les populations qui vont abriter les travaux à donner du sien », a-t-il conclu.

Spécifications techniques de l'autoroute

L'autoroute sera dotée de 4 voies par sens.

Pente maximale limitée à 7%.

La chaussée est dimensionnée pour plus de 30 ans.

Trafic journalier de référence : 80 000 véhicules par jour.

Ouvrages majeurs en béton précontraint.

Franchissement sécurisé des grands cours d'eau.

Quatre passages inférieurs pour la faune (éléphants), passage inférieurs dédiés à la voie ferrée.

Normes de conceptions de la chaussée

Normes sous-régionales et internationales combinées.

Postes téléphoniques d'urgence.

Bornes de recharges pour usagers.

Poste de sécurité et d'intervention rapide.

Ouvrages dimensionnés pour charge extrêmes.

Conception conforme aux standards internationaux.