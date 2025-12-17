Afrique: CAN Groupe C - Nigeria # Tunisie dans un choc de rapaces

L'entrée en lice du groupe C lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 promet d'offrir les rencontres les plus passionnantes de la compétition. Composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie, ce groupe se distingue par la présence de 2 futurs pays hôtes (la Tanzanie et l'Ouganda co-organiseront la CAN 2027 avec le Kenya) et par la rivalité historique entre certains de ces sélectionneurs et équipes.

Super Eagles, fidèles favoris

Historique et puissance du football africain, le Nigeria fait partie des équipes historiques avec 3 titres de champion d'Afrique et 16 podiums en 21 participations.Dernièrement, en 2024, les Super Eagles ont frôlé le titre, s'inclinant en finale face à la Côte d' Ivoire à domicile. Leur effectif est un vivier de talents, avec des joueurs prestigieux comme Victor Osimhen, Ademola Lookman, Moses Simon ou Wilfred Ndidi.

Leur force offensive est indéniable, surtout avec Osimhen, charismatique et décisif, qui est leur carburant principal. Pourtant, derrière cette puissance, des questions persistent : l'instabilité du staff technique. Par ailleurs, la performance lors des barrages mondiaux, notamment la défaite contre la RD Congo, soulève des interrogations quant à leur préparation à ce niveau.Toutefois, la capacité des Super Eagles à mobiliser des joueurs de classe mondiale et à jouer sous pression en fait d'eux des favoris sérieux pour la qualification.

La Tunisie, une équipe en quête de stabilité

13e participation consécutive à la CAN, la Tunisie s'apprête à disputer sa 16e phase finale, un record africain. Son parcours récent est marqué par une défense solide, souvent considérée comme l'une des meilleures du continent. Sous la conduite du sélectionneur Sami Trabelsi, l'équipe a retrouvé une certaine stabilité après plusieurs années de polémiques et d'incertitudes.Les Aigles de Carthage ont également brillé lors des éliminatoires mondiaux pour le mondial 2026, en ne concédant aucun but.

Cependant, leur niveau actuel laisse planer un doute quant à leur capacité à dépasser le stade des quarts de finale, objectif qu'ils n'ont pas toujours atteint ces dernières années. La récente égalité face au Brésil (un test de niveau) donne néanmoins matière à espoir.Avec une défense aguerrie et un effectif expérimenté, la Tunisie pourrait bien jouer un rôle de trouble-fête dans cette poule, mais leur manque de créativité offensive pourrait représenter un obstacle à leur progression plus avancée.

Le retour des Cranes ougandais

Absente des 2 dernières éditions, l'Ouganda fait son retour dans cette compétition avec ambition. Leur performance en 2019, atteignant les huitièmes de finale sous la houlette de Paul Put, ancien selectionneur des Etalons, a laissé une impression positive. Bien que leur effectif ne brille pas par la renommée de certains joueurs européens, l'équipe a prouvé sa capacité à jouer leur va-tout et à intégrer des stratégies efficaces.

Ce retour s'inscrit également dans la dynamique de co-organisation de la CAN 2027, où ils partagent la scène avec la Tanzanie. Leur qualification récente, obtenue avec difficulté mais de manière impressionnante lors de la dernière journée, témoigne de leur détermination à faire mieux cette fois.L'équipe a néanmoins besoin de renforcer ses talents, notamment à l'échelle individuelle, pour rivaliser face à des adversaires plus expérimentés, mais leur potentiel de surprise demeure élevé.

La Tanzanie, une émergence à confirmer

La Tanzanie se présente également comme un outsider prometteur, portée par des moyens financiers croissants et une volonté de se faire une place parmi l'élite du football africain. Leaders dans certains clubs locaux tels que Simba et Young Africans, les Taifa Stars ont connu une qualification arrachée lors de leur dernier match contre la Guinée, démontrant qu'ils peuvent rivaliser dans des moments clés.L'arrivée d'un entraîneur étranger, l'Argentin Miguel Gamondi, en renfort pour remplacer Hemed Suleiman, marque une étape importante dans leur développement.

Leur objectif principal reste l'apprentissage lors de cette compétition, avec la volonté d'en tirer des enseignements pour le futur, tout en espérant dépasser pour la première fois la phase de groupes dans leur troisième participation.Ce groupe C de la CAN 2025 est l'un des plus équilibrés et excitants. Entre la puissance nigériane, la solidité tunisienne, la surprise ougandaise, et l'émergence tanzanienne, chaque nation a des atouts et des défis à relever. La compétition promet des rencontres intense et riche en suspense, avec, sans doute, quelques surprises à la clé.Les fans de football africain auront tout intérêt à suivre attentivement cette poule, où chaque match pourrait écrire une page nouvelle dans l'histoire du continent.