Burkina Faso: Kaya - Les sapeurs-pompiers sauvent un nouveau-né abandonné dans une latrine

Le phénomène d'abandon d'enfants semble refaire surface dans la commune de Kaya. Dans la nuit du mercredi 10 décembre 2025, un nouveau-né de sexe masculin a été abandonné, vraisemblablement par sa génitrice, dans une latrine communément appelée "WC" d'une habitation d'une zone non lotie du secteur n°4, située à proximité du bloc des écoles primaires publiques de Lélègsé A, B et C.

Fort heureusement, la prompte intervention de la 7e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP) de la région des Koulsé basée à Kaya a permis de retirer le bébé avec son cordon ombilical sain et sauf de la fausse d'excréments de la latrine et de l'évacuer par la suite à la maternité du Centre hospitalier régional (CHR) de Kaya.

Selon les informations, c'est peu après 22 heures que la 7e compagnied'incendie et de secours de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers basée à Kaya a été alertée de la découverte d'un nourrisson en pleurs, abandonné dans une latrine d'une habitation de la zone non lotie du quartier de Lélègsé au secteur n°4 de la commune.

Promptement dépêchée sur les lieux, l'équipe des sapeurs-pompiers a réussi, grâce à son professionnalisme et à la bonne collaboration des habitants du quartier, à retirer sain et sauf le bébé de sexe masculin qui barbotait avecson cordon ombilical dans les excréments de la latrine à fosse simple. Cela, après avoir démoli une partie du mûr et enlever les dalles de la latrine.

Selon l'Adjudant Kassoum Gansonré, chef de l'équipe d'intervention, l'opération de sauvetage du nouveau-né abandonné dans la latrine a duré 48 minutes. Après avoir donné un bain afin de le débarrasser des excréments qui recouvraient tout son corps, le bébé a été par la suite évacué urgemment à la maternité du CHR de Kaya pour y recevoir une prise en charge sanitaire appropriée.

Ayant suivi avec attention ladite intervention, le chef de bataillon, Elie B. Kabré, commandant de la 7e Compagnie d'incendie et de secours de la BNSP a félicité l'Adjudant Kassoum Gansonré et son équipe pour leur professionnalisme et remercié les habitants de Lélègsé dont la bonne collaboration a permis de sauver le nouveau-né.Aux dernières nouvelles, des initiatives prises par les services locaux de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale ont permis de placer le bébé après sa libération de l'hôpital dans la pouponnière de l'orphelinat Oasis des enfants de Kaya dirigée par le Pasteur Théodore Sawadogo.