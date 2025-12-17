Madagascar: Un tournoi de padel familial organisé au Tropical Padel Andranotapahana pour les fêtes de Noël

À l'approche des fêtes de fin d'année, le club Tropical Padel Andranotapahana organise, le vendredi 20 décembre 2025 à partir de 8 heures, un tournoi de padel destiné aux familles. Intitulé Christmas Padel Family, l'événement propose une pratique accessible et conviviale du padel, dans l'esprit de Noël.

Un format pensé pour jouer en famille. Le tournoi est ouvert aux joueurs débutants et se dispute exclusivement en duos familiaux. Les équipes peuvent être composées librement au sein d'un même cercle familial : parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et soeurs, cousins ou cousines.

Selon les organisateurs, l'objectif est de favoriser une pratique inclusive du padel, sans enjeu compétitif, en mettant l'accent sur le partage et la participation intergénérationnelle. Le format se veut volontairement accessible afin de permettre à un large public de prendre part à l'événement.

Une journée rythmée par des animations de saison. En marge des rencontres sportives, plusieurs animations liées aux fêtes de Noël seront proposées sur le site, contribuant à créer une ambiance de fin d'année autour du tournoi. Des espaces seront notamment aménagés pour accueillir des stands et des activités destinées aux participants et aux visiteurs.

Les personnes souhaitant exposer durant la journée -- que ce soit pour proposer un mini vide-dressing, des jouets, des jeux, des activités pour enfants ou d'autres initiatives en lien avec la période de Noël peuvent se rapprocher des organisateurs afin de réserver un stand et obtenir les modalités de participation.

Cette initiative vise à associer le tournoi à un moment d'échange et de rencontre, au-delà du cadre strictement sportif.

Un rendez-vous sportif inscrit dans l'esprit des fêtes. À travers cette organisation, le Tropical Padel Andranotapahana entend proposer un événement mêlant sport, loisirs et esprit de Noël, tout en conservant une approche accessible au grand public. Le tournoi s'inscrit ainsi dans une dynamique de promotion du padel comme activité familiale, en particulier durant la période des fêtes de fin d'année.