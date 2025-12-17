Afrique de l'Ouest: Monnaie ECO - La Cédéao appelle à des réformes urgentes

A moins de deux ans de l'échéance annoncée pour le lancement de la monnaie unique ECO, la Cédéao alerte, selon APANEWS, sur l'insuffisance des progrès en matière de convergence macroéconomique et presse ses États membres d'engager des réformes urgentes pour respecter la feuille de route.

Réunis dimanche à Abuja à l'occasion de leur 68e session ordinaire, les Chefs d'État et de Gouvernement de la Cédéao ont exprimé leur vive préoccupation face au faible niveau de convergence macroéconomique observé au sein de l'espace communautaire, à l'approche du lancement prévu de la monnaie unique ECO. Dans le communiqué final de la Conférence, présidée par le Président sierra-léonais Julius Maada Bio, les dirigeants ouest-africains ont également déploré les retards accusés dans l'exécution de plusieurs actions clés inscrites dans la feuille de route du projet ECO.

Face à cette situation, la Conférence a appelé les États membres à mettre en œuvre des politiques économiques « appropriées » afin de satisfaire aux critères de convergence macroéconomique. Elle a aussi insisté sur la nécessité de parvenir rapidement à un consensus autour des « engagements institutionnels sensibles » indispensables à la mise en circulation de la future monnaie régionale.

Les Chefs d'État ont, par ailleurs, donné instruction à la Commission de la Cédéao de réactiver le Groupe de travail présidentiel chargé du programme de la monnaie unique et d'intensifier les efforts en vue de lever les blocages persistants sur les questions jugées urgentes. Malgré ces inquiétudes, la Conférence s'est félicitée de la résilience des économies de la région en 2025, marquée par une accélération de la croissance, un recul des tensions inflationnistes et des avancées en matière de consolidation budgétaire.

Afin de consolider ces acquis, les dirigeants ont exhorté les États membres à poursuivre les réformes structurelles, à renforcer la mobilisation des ressources internes et à améliorer l'efficacité ainsi que la qualité des dépenses publiques. La Conférence a également pris acte de l'adoption par le Conseil de la Directive établissant un cadre harmonisé de la comptabilité publique au sein de la Cédéao. La Commission a été chargée d'accompagner les États membres pour la transposition de ce nouveau dispositif dans leurs législations nationales.