Sénégal: Riziculture - La campagne contre-saison chaude 2025-2026 lancée

La Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta (Saed) a lancé, lundi, la campagne de contre-saison chaude 2026. Pour cette année, elle prévoit d'emblaver 53.000 hectares pour un objectif de production de 500.000 tonnes de riz.

Le centre de Ndiaye, dans la commune de Diama, a servi de point de convergence des producteurs de la vallée, des autorités administratives et des partenaires financiers à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne de contre-saison chaude 2026. Après une campagne couronnée de succès, les producteurs, sous l'impulsion de la Saed, entendent maintenir le cap grâce à des innovations majeures.

La structure compte renforcer sa stratégie afin de permettre aux producteurs d'atteindre des rendements moyens de sept à huit tonnes à l'hectare. « L'augmentation des superficies à emblaver permettra de porter le cumul des récoltes de riz de l'hivernage et de la contre-saison à 500.000 tonnes », a souligné Alassane Ba, directeur général de la Saed. Selon lui, l'État prendra les dispositions nécessaires pour assurer une bonne campagne en facilitant notamment l'accès à l'eau et au financement et en renforçant la lutte contre les oiseaux granivores, en poursuivant la solarisation des stations de pompage et en assurant la disponibilité des intrants à temps.

Autant de mesures qui suscitent beaucoup d'espoir auprès des producteurs de la vallée. La campagne de contre-saison chaude 2026 coïncide avec la première année de mise en œuvre du contrat-programme signé entre l'État et la Saed. Venu présider la cérémonie de lancement, le préfet de Dagana s'est réjoui des performances enregistrées lors de la précédente campagne, lesquelles témoignent, selon lui, de la vitalité de cette importante zone rizicole.