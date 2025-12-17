Afrique: CAN 2025 - Kalimo Consulting Group et Le Soleil scellent un partenariat stratégique

17 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La SSPP Le Soleil et Kalimo Consulting Group ont officialisé, mardi 16 décembre, un partenariat stratégique en vue de la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Cette collaboration vise à renforcer le rayonnement national et international des initiatives économiques, sportives et culturelles africaines.

Justifiant le choix du quotidien national comme partenaire média, le PDG de Kalimo Consulting Group, Alassane Sakho, a salué l'histoire, la crédibilité et la portée internationale de Le Soleil, ainsi que sa capacité à toucher une cible de décideurs au Sénégal et à l'échelle africaine. Il a présenté les principaux axes d'intervention du groupe, notamment dans l'immobilier, le sport, l'événementiel, le digital et la production audiovisuelle, avec des projets au Sénégal et à l'international.

Il a également mis en avant le forum Africa Links, une plateforme panafricaine dédiée à la finance, à l'investissement et à la diplomatie sportive, dont la prochaine édition se tiendra le 19 décembre à Casablanca. « C'est le rendez§vous des décideurs du continent et d'ailleurs », souffle M. Sakho.

Pour sa part, le Directeur général du Soleil, Lamine Niang, a salué l'ambition de Kalimo Consulting Group et rappelé l'engagement du journal à accompagner les initiatives créatrices d'emplois et porteuses d'image pour le Sénégal. Il a insisté sur la rigueur contractuelle et la nécessité d'inscrire ce partenariat dans une dynamique durable, au-delà de la CAN.

