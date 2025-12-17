Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Président Bassirou Diomaye Faye exige l'accélération des travaux

Réuni mardi sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye mardi, le Conseil présidentiel de suivi des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a permis de dresser un état des lieux exhaustif de l'avancement des préparatifs. L'objectif affiché par les plus hautes autorités est désormais d'accélérer le rythme, à la hauteur de l'événement et de la confiance placée en le Sénégal et, au-delà, en l'Afrique.

Selon la Présidence de la République, cette rencontre de haut niveau a permis de renforcer la coordination entre l'ensemble des parties prenantes et de définir des orientations stratégiques claires en vue d'une accélération des travaux, d'une mobilisation nationale accrue et du respect strict des engagements contractés avec le Comité international olympique (CIO).

Dans un contexte marqué par l'urgence du calendrier, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une exécution rigoureuse et anticipée des différentes composantes du projet. « J'ai convoqué ce conseil présidentiel, le premier sous mon magistère, pour marquer l'importance primordiale que j'accorde à l'organisation et au succès des JOJ Dakar 2026 », a déclaré le Président Faye. Il a évoqué une évaluation à mi-parcours « dans toutes ses dimensions », soulignant que « rien ne doit être laissé au hasard ».

Le message présidentiel est sans équivoque : les priorités sont désormais assorties d'échéances fermes, avec une exigence de résultats à chaque maillon de la chaîne organisationnelle, des infrastructures sportives à la logistique, en passant par l'héritage social, économique et sportif des Jeux.

Cette dynamique s'inscrit dans le prolongement de la visite de terrain effectuée le 2 novembre dernier par le Président de la République sur les sites appelés à accueillir les compétitions. À l'issue de cette tournée, il avait salué l'engagement des équipes techniques et des partenaires, tout en appelant à redoubler d'efforts pour livrer, dans les délais, des infrastructures modernes, inclusives et durables.

Un an jour pour jour avant l'ouverture officielle, prévue le 31 octobre 2026, la mascotte « Ayo » avait été dévoilée le 31 octobre 2025, incarnant l'identité, l'énergie et l'ambition de ces Jeux historiques.