Togo: Un programme social massif démarre le 18 décembre

16 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le gouvernement lancera, à partir du 18 décembre, un important programme de transferts monétaires en faveur de plus de 700 000 personnes vulnérables réparties sur l'ensemble du territoire. L'information est rapportée par L'Union dans son édition de mardi.

Selon le journal, cette opération sociale d'envergure vise plusieurs objectifs majeurs : lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des ménages les plus fragiles et soutenir la scolarisation des enfants, notamment dans les zones les plus exposées à la précarité.

Le programme s'inscrit dans la politique gouvernementale de protection sociale et de réduction des inégalités. À travers ces transferts monétaires directs, les autorités entendent apporter une réponse concrète aux difficultés économiques rencontrées par de nombreuses familles, dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie.

L'Union précise que les bénéficiaires ont été identifiés selon des critères de vulnérabilité bien définis, afin de garantir un ciblage efficace et un impact réel sur le quotidien des populations concernées. Les détails opérationnels du programme, notamment les modalités de versement et les mécanismes de suivi, sont également présentés dans les colonnes du journal.

