Togo: Fraudes numériques - Un préjudice estimé à 500 millions de Fcfa

Les arnaques en ligne ont causé un préjudice estimé à près de 500 millions de Fcfa au Togo en 2025, et ce chiffre pourrait être largement sous-évalué.

Ces données ont été rendues publiques mardi par l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCY), qui alerte sur l'ampleur croissante du phénomène.

« La cybersécurité est devenue un enjeu crucial pour les entreprises, les gouvernements et les particuliers, car les cybermenaces évoluent et deviennent de plus en plus sophistiquées », a déclaré Gbota Gwaliba, directeur général de l'ANCY.

Selon l'agence, les victimes sont aussi bien des particuliers que des entreprises, touchées par des méthodes de fraude de plus en plus variées et difficiles à détecter.

Les principaux types d'arnaques en ligne

Les services de cybersécurité identifient plusieurs formes récurrentes d'escroqueries numériques au Togo :

L'hameçonnage (phishing) : les cybercriminels se font passer pour des banques, opérateurs de téléphonie, administrations ou entreprises connues afin d'obtenir des informations personnelles, mots de passe ou codes de paiement.

Les arnaques via les réseaux sociaux : faux profils, promesses de gains rapides, offres d'emploi fictives ou fausses opportunités d'investissement visant à soutirer de l'argent aux victimes.

Les fraudes au mobile money : usurpation d'identité, faux messages de confirmation de paiement, appels frauduleux demandant des codes secrets ou des validations de transactions.

Les faux sites de commerce en ligne : plateformes frauduleuses proposant des produits à des prix attractifs, encaissant les paiements sans jamais livrer les marchandises.

Les arnaques sentimentales : manipulation émotionnelle sur les plateformes de rencontre ou les réseaux sociaux, conduisant les victimes à envoyer de l'argent sous de faux prétextes.

Les attaques contre les entreprises : piratage de messageries professionnelles, faux ordres de virement, rançongiciels (ransomware) bloquant l'accès aux données en échange d'une rançon.

Renforcer la vigilance et la prévention

Face à la montée de ces menaces, l'ANCY appelle à une vigilance accrue et à un renforcement des bonnes pratiques numériques, notamment la protection des données personnelles, la méfiance vis-à-vis des messages suspects et la vérification systématique des sources.

L'agence souligne également l'importance de la sensibilisation du public et de la formation des entreprises, afin de limiter l'impact économique et social des cyberattaques dans un contexte de digitalisation croissante des services.