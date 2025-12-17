Togo: Honneurs aux anciens élus locaux de Golfe 1

Le bon parent, c'est aussi celui qui reconnait les valeurs et qualités de ses progénitures et qui les honore à sa juste valeur.

A travers une cérémonie organisée ce Mardi 16 Décembre 2025, dans le prolongement de la clôture de la quatrième session ordinaire, consacrée à l'adoption du budget, la Mairie de la Commune de Golfe 1, Bé Afédomé, que dirige le ministre-maire, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, a choisi de célébrer les différents acteurs qui ont fait du premier mandat de la gouvernance locale à la tête de cette commune urbaine de Bè Afédomé.

Et comment ? Ces anciens conseillers municipaux se sont vus délivrer à l'occasion, des attestations de reconnaissance signées des mains du maire de la commune du Golfe 1, Joseph Gomado, et le préfet du Golfe, Kossivi Agbodan. Ce qui n'est que l'expression de la gratitude à leur endroit pour leur contribution à la gouvernance locale et au développement de la commune de Bè Afédomé. En effet, ont-ils participé à leur manière des années durant, au renforcement des institutions locales et à l'amélioration des conditions de vie des populations du Golfe 1.

Dans son mot à leur endroit, le Maire Gomado, a précisé qu'il s'agit d'un geste de reconnaissance du temps, de l'énergie mais aussi de l'expertise mis au service de la gouvernance de cette commune et ses différents projets. Occasion également pour Joseph Gomado, foncièrement inscrit dans la dynamique d'une collaboration forte entre les acteurs de la vie communale, d'appeler les anciens conseillers comme les nouveaux ainsi que les autres collaborateurs, à continuer de préserver l'esprit de collaboration qui a de tout temps prévalu dans toutes les initiatives et dans l'intérêt général des populations administrés.

Deux des anciens conseillers municipaux ont salué ce geste à leur endroit. Il s'agit du Conseiller municipal Akpo Agbélenko Situ, ainsi que de Kodjo Koutouati. Ils se sont dits fiers d'avoir participé à l'œuvre de développement local de cette commune.

Aussi, ont-ils formulé le vœu de voir le nouveau Conseil s'investir dans la poursuite des projets structurants dont entre autres, la création d'une aire de stationnement pour les gros porteurs, pour contrer les embouteillages, et la gestion des vidanges et des fosses septiques, pour éviter les pollution dans une commune souvent exposée à des inondations. Ce n'est donc à un tel prix que l'on pourra certainement maintenir le label de « commune la plus performante du Togo » conquis de haute lutte durant le précédent mandat.