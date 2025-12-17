Togo: Golfe 1 clarifie et assume son 'rôle'

C'est du moins ce que l'on peut noter des clarifications apportées ce jour par les premiers responsables. Le Maire de la commune de Golfe 1 Joseph Gomado, répondant à une interpellation faite, à propos des opérations de déguerpissement observées dans certaines zones, non pas seulement de la Commune de Golfe 1 mais également d'autres communes du Grand Lomé, a tenu à apporter des précisions.

Ainsi, retient-on que ces opérations s'inscrivent dans la dynamique du déploiement des projets initiés par l'État, notamment la libération des emprises de la voie ferrée et du littoral.

D'après les explications de l'élu local, qui invite par la même occasion les populations à une certaine compréhension et au sens du civisme, « la commune accompagne les projets de l'État. L'initiative ne vient pas de nous, mais nous assumons pleinement notre rôle ».

Ces déguerpissements ne devront d'ailleurs pas s'arrêter là puisqu'il est ressorti que les occupants installés sur la plage du territoire communal de Golfe 1 devront également se préparer à libérer les lieux au plus tard le 28 février 2026.

Il est indiqué que ces opérations n'ont pour finalité que d'assainir et d'améliorer le cadre de vie et la sécurité des populations.