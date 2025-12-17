Gabon: Sayid Abeloko dénonce une campagne de dénigrement en ligne

Acteur engagé de la société civile et membre d'une famille connue, Sayid Abeloko s'exprime régulièrement sur les questions de responsabilité citoyenne et d'éthique publique. Il a récemment réagi à des publications circulant sur les réseaux sociaux visant Tanguy Gahouma Bekalé.

Dans une déclaration adressée aux parents, amis et connaissances des familles Gahouma et Békalé, Sayid Abeloko a fermement condamné les commentaires qu'il qualifie d'« irrespectueux et irresponsables » diffusés ces dernières semaines sur des photographies de Tanguy Gahouma Bekalé. Il a dit sa préoccupation face à l'impact de tels contenus sur les jeunes, rappelant que les réseaux sociaux ne doivent pas dicter les comportements ni banaliser l'atteinte à la dignité des personnes.

Profondément affecté par cette situation, d'autant qu'elle concerne un membre de sa famille, Sayid Abeloko a souligné que la liberté d'expression ne saurait justifier des atteintes à l'honneur, à la réputation et à la dignité d'autrui. Il a averti que les auteurs de ces agissements engagent leur responsabilité et que de tels comportements peuvent entraîner des conséquences prévues par la loi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également dénoncé la facilité des attaques anonymes en ligne, tout en rappelant l'existence de voies légales pour toute personne s'estimant lésée. Selon lui, les institutions et services compétents sont à la disposition des citoyens pour traiter les différends dans un cadre légal et transparent.

Cet ancien diplomate a indiqué que les familles concernées se concertent afin d'identifier l'origine de ces attaques répétées et d'y mettre un terme dans le strict respect des lois du pays. Il a réaffirmé que la dignité familiale et le respect des personnes « ne sont pas négociables », appelant à des débats responsables, exempts de calomnie et d'anonymat.