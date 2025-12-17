Gabon: Le CCRF célèbre 15 ans de grâce, de fidélité et de service au Seigneur

Le Centre Chrétien pour la Restauration de la Famille (CCRF) s'apprête à célébrer, dans la louange et l'action de grâce, ses 15 années d'existence, de mission et d'impact spirituel au service des familles et des communautés.

Placée sous le thème général : « 15 ans de grâce et de fidélité de Dieu », cette célébration marquera un moment fort de reconnaissance envers Dieu pour le chemin parcouru, les vies transformées et les oeuvres accomplies depuis la création du ministère.

1 - Une célébration spirituelle majeure du 19 au 21 décembre 2025.

À l'occasion de cet anniversaire, le CCRF organise un grand événement spirituel inédit, du vendredi 19 au dimanche 21 décembre 2025, dans les locaux de l'église situés à la Sablière, derrière le Groupe scolaire EMC, à Akanda.

Durant ces trois jours, les fidèles, les familles, les chrétiens de toutes confessions ainsi que la population environnante sont cordialement invités à prendre part à des moments intenses de louange, d'adoration, d'enseignements, de témoignages et d'actions sociales, sous la conduite spirituelle de l'Apôtre Prophétesse Marie Christine Essimba, fondatrice du Ministère.

1.1 - Jour 1 : Se souvenir des bienfaits de Dieu.

Le vendredi 19 décembre, la célébration débutera par une cérémonie d'ouverture et une grande soirée de célébration, autour du sous-thème :

« Souviens-toi de tout ce que Dieu a fait » (Psaume 103 :2).

Au programme : accueil des participants, louange et adoration, témoignages, projection d'une vidéo rétrospective retraçant les 15 ans du CCRF, message d'édification et prières.

La soirée se prolongera par un grand concert gospel gratuit, pensé comme un puissant moment d'évangélisation et de mobilisation de la jeunesse.

1.2 - Jour 2 : Impact social et engagement communautaire.

Le samedi 20 décembre sera consacré à une journée communautaire et solidaire.

Dès la matinée, un vide-grenier solidaire et des stands de partage seront organisés, accompagnés d'activités sociales telles que la collecte de vêtements et les échanges fraternels.

L'après-midi sera marqué par un séminaire thématique intitulé :

« Le CCRF, 15 ans de service et d'impact », ponctué de temps de louange, de prières et de reconnaissance à Dieu.

1.3 - Jour 3 : Culte solennel de clôture.

Le dimanche 21 décembre culminera avec un culte spécial d'action de grâce, réunissant entre 300 et 500 participants.

La célébration sera marquée par la participation de chorales invitées, la présence d'officiels, la distribution symbolique de souvenirs commémoratifs et un repas fraternel pour clore ces trois jours dans la joie et la communion.

2 - Une organisation structurée et mobilisée.

Pour garantir le succès de cet événement, plusieurs commissions ont été mises en place : communication, logistique, spirituelle, culturelle, finances et protocole.

Le comité d'organisation a insisté sur la mobilisation des jeunes, l'importance de la communication digitale et médiatique, ainsi que l'implication active de tous les membres.

3 - Un appel à la mobilisation générale.

Le CCRF lance un appel solennel à toute la population, aux familles, aux églises et aux partenaires :

Ne manquez pas ces moments exceptionnels, où le Seigneur se révélera encore avec puissance, joie et restauration. « Venez vivre, et ne vous faites pas raconter, ce que Dieu accomplit au milieu de son peuple. »