Afrique: CAN 2025 - Mamadou Lamine Camara remplace Ilay Camara forfait

Dakar — Le milieu de la RS Berkane dans l'élite marocaine, Mamadou Lamine Camara, a été convoqué mardi, suite à la blessure et à l'indisponibilité du jeune défenseur Ilay Camara pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Mamadou Lamine Camara est attendu, en principe, dans la Tanière ce jour, afin de prendre part au regroupement des Lions, ajoute la source.

Le natif des Parcelles Assainies, commune de Dakar, formé à l'Académie Darou Salam, va disputer sa première CAN.

Il faisait partie de la liste des cinq joueurs réservistes.

Le jeune défenseur sénégalais, Ilay Camara, âgé de 22 ans, est forfait pour la Coupe d'Afrique (CAN) Maroc 2025 dont le démarrage est prévu dimanche, suite à une blessure, a-t-on appris, mardi, dans la matinée, par la Fédération sénégalaise de football.

Blessé lors de la rencontre ayant opposé son club Anderlecht à Saint-Trond en championnat de Belgique, Ilay Camara avait malgré tout rejoint la Tanière.

Selon la FSF, une IRM réalisée à Dakar a révélé une lésion musculaire de grade II à l'ischio-jambier droit. "En conséquence, le staff médical a jugé le joueur inapte pour la compétition continentale".

La FSF a souhaité un prompt rétablissement à Ilay Camara, contraint de manquer ce grand rendez-vous avec la sélection nationale.

Un groupe de huit joueurs sur les 28 sélectionnés par Pape Thiaw a entamé la préparation en perspective de la CAN, lundi, en début de soirée, au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.