Cote d'Ivoire: Facilitation des échanges - Le pays conforte son rôle de hub régional

Déjà reconnue comme l'un des moteurs du commerce en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire entend aller plus loin dans la facilitation des échanges afin de renforcer sa compétitivité et de soutenir l'intégration régionale. C'est dans cette dynamique que s'est tenue le 16 décembre 2025, à Abidjan, la 5e réunion du Comité national de surveillance (Cns) du Programme de facilitation des échanges, avec l'appui de TradeMark Africa (Tma).

La rencontre a permis de dresser le bilan des actions menées, d'évaluer les progrès réalisés et de définir les priorités stratégiques pour la période 2025-2026, dans un cadre de concertation réunissant administrations publiques, secteur privé ainsi que partenaires techniques et financiers.

Présidant les travaux au nom du directeur général du commerce extérieur, Gagui Gbato Kpan Félicien, conseiller technique, a transmis les salutations de Touré Baba, président du Cns, empêché. Il a salué la qualité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et TradeMark Africa, qualifié de « stratégique » pour la modernisation du commerce extérieur ivoirien.

Depuis le lancement du Programme de facilitation des échanges, des avancées majeures ont été enregistrées, notamment en matière de digitalisation des procédures commerciales, de renforcement des capacités institutionnelles, d'amélioration de l'efficacité des corridors stratégiques et de modernisation progressive des postes frontaliers. « La tenue de cette cinquième réunion intervient à un moment charnière, marqué par l'accélération des réformes et la volonté du gouvernement de consolider les acquis qui font de la Côte d'Ivoire un pays résolument tourné vers le commerce », a-t-il déclaré.

Ces réformes ont permis une meilleure coordination interinstitutionnelle, une plus grande transparence des procédures et l'émergence d'un commerce transfrontalier plus fluide et plus inclusif. Des résultats appréciables ont également été observés en faveur des Pme, de l'inclusion des femmes et des jeunes, ainsi que dans la relance des mécanismes techniques du Comité national de facilitation des échanges (Cnfe).

Intervenant à cette rencontre, Anthe Vrijlandt, directrice pour l'Afrique de l'Ouest de TradeMark Africa, a salué les efforts de la Côte d'Ivoire, qu'elle a qualifiée de « bon élève » du commerce régional. « Il existe une réelle énergie et une forte volonté d'avancer. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux exportateurs de la sous-région et joue un rôle clé dans l'intégration régionale », a-t-elle souligné.

Toutefois, Anthe Vrijlandt a relevé la persistance de certaines inefficiences liées aux procédures, appelant à la poursuite des réformes afin de réduire davantage les coûts et les délais du commerce.

La 5e réunion du Cns a également permis d'examiner et de valider le Plan de travail Côte d'Ivoire 2025-2026, tout en renforçant l'alignement des actions nationales avec les initiatives régionales de TradeMark Africa, notamment le Programme Afrique de l'Ouest et le Partenariat Calao.

La représentante de TradeMark Africa a réitéré l'engagement à long terme de son institution en Côte d'Ivoire. La collaboration, entamée il y a environ un an et demi, bénéficie de financements sécurisés jusqu'en 2030, traduisant la solidité du partenariat et la confiance accordée au pays.

À l'issue des travaux, les participants ont exprimé leur volonté commune d'accélérer la mise en oeuvre des réformes afin de renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne et de soutenir une croissance inclusive et durable.