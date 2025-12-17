Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Des syndicats de l'enseignement réaffirment leur soutien à la ministre Mariatou Koné

À quelques jours des élections législatives prévues le 27 décembre prochain, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, a rencontré, ce mardi 16 décembre 2025, les faîtières syndicales du secteur éducation-formation. Cette rencontre s'est tenue dans les locaux de la Direction des Examens et Concours (DECO), à Abidjan.

Cette séance d'échanges a été l'occasion pour la ministre d'exprimer sa profonde reconnaissance aux partenaires sociaux pour leur forte mobilisation lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Un engagement salué par la ministre, qui a contribué, selon elle, à la victoire « écrasante et éclatante » du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara.

Cap sur les législatives

À l'approche du scrutin législatif, la ministre Mariatou Koné a exhorté les responsables syndicaux à maintenir la dynamique de mobilisation afin d'assurer au Chef de l'État une majorité confortable à l'Assemblée nationale.

« Je voudrais vous dire bravo. La mission continue. Il s'agit de consolider son pouvoir afin que sa vision soit traduite dans les lois et dans les actes. Continuez le travail pour qu'il ait la majorité. Restons mobilisés », a-t-elle déclaré, appelant à une union d'actions autour des idéaux portés par le Président Ouattara.

L'engagement réaffirmé des partenaires sociaux

Prenant la parole au nom des faîtières syndicales, leur porte-parole, Jérôme Ourizalé, a réaffirmé l'engagement sans réserve des syndicats de l'enseignement aux côtés de la ministre Mariatou Koné pour la réussite des législatives.

« Nous avons pris l'engagement d'être à vos côtés et nous l'avons démontré. Merci de nous avoir associés à cette campagne. Nous avons mis de côté nos penchants syndicaux, parce que nous nous sommes dit : c'est notre capitaine qui nous appelle à ses côtés, et nous ne pouvons pas refuser », a-t-il souligné.

Le porte-parole des syndicats a également salué les actions du Président de la République en faveur des fonctionnaires, en particulier des enseignants. « Nous savons apprécier à sa juste valeur ce que nous avons obtenu en tant que fonctionnaires avec le Président Alassane Ouattara. Nous avons été avec vous pour la présidentielle, nous serons avec vous pour les législatives », a-t-il conclu, sous les applaudissements.

Cette rencontre marque ainsi un signal fort de cohésion entre le gouvernement et les partenaires sociaux du secteur éducatif, à quelques jours d'un scrutin décisif pour la consolidation de l'action gouvernementale.