Cote d'Ivoire: Droit d'accès aux documents publics - Responsables et organismes publics renforcent leurs capacités

Plusieurs Responsables de l'Information (RI) et représentants d'organismes publics ont pris part, ce mardi 16 décembre 2025, à un atelier national de renforcement de capacités sur le droit d'accès à l'information. La rencontre s'est tenue à la résidence Limaniya de Cocody-Riviera Golf, à Abidjan.

Organisée par la Commission d'Accès à l'Information d'Intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP), cette session s'inscrit dans le cadre de ses missions visant à renforcer la confiance entre l'État et les populations, à améliorer la circulation de l'information, véritable levier de gouvernance moderne, et à lutter efficacement contre la corruption. Il s'agit surtout d'assurer une mise en œuvre uniforme, efficace et conforme du droit d'accès à l'information au sein de l'administration publique.

« L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités techniques, juridiques et opérationnelles des Responsables de l'Information afin d'assurer une application efficace, harmonisée et conforme de la loi sur l'accès à l'information, et d'améliorer la préparation des organismes publics au Monitoring ACCESS A+ 2026 », a déclaré Mme Anne-Marie Konan Payne, présidente de la CAIDP.

Selon elle, cette rencontre vise notamment à accroître les connaissances des RI sur le cadre juridique et institutionnel du droit d'accès à l'information, à renforcer leur maîtrise des procédures de réception, de traitement, de réponse et de refus motivé des demandes d'information. Elle entend également les outiller sur les obligations de publication proactive, de reporting et d'archivage, tout en les sensibilisant aux bénéfices du droit d'accès à l'information pour la gouvernance, la performance institutionnelle et la confiance citoyenne.

La présidente de la CAIDP a, par ailleurs, souligné l'importance stratégique de cette initiative qui met en lumière la contribution essentielle de la Commission dans la mise à disposition de l'information publique en Côte d'Ivoire. « Le droit d'accès à l'information est reconnu au niveau international comme un droit fondamental, essentiel au fonctionnement d'un gouvernement démocratique, transparent et responsable. Il favorise la participation citoyenne », a-t-elle rappelé.

Mme Anne-Marie Konan Payne a enfin exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des parties prenantes pour leur engagement constant en faveur de l'effectivité du droit d'accès à l'information, un pilier majeur de la bonne gouvernance et de la démocratie participative.