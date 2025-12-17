Burkina Faso: Axe Ouagadougou/Bobo - Le Président du pays lance les travaux d'une autoroute de 2 x 4 voies

16 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

L'Initiative présidentielle Faso Mêbo, dont l'un des objectifs majeurs est le désenclavement des villes, est le maître d'ouvrage de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso qui comporte deux chaussées de quatre voies chacune (2 fois 4 voies), moderne et écologique. Longue d'environ 322 km, l'infrastructure a une emprise de 100 mètres. Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé les travaux le mardi 16 décembre 2025 à Yimdi à la sortie Ouest de Ouagadougou.

Cet ouvrage ambitieux est financé sur fonds propres et le Chef de l'État veut que les travaux soient exécutés sans délai, à un rythme accéléré avec une prévision d'au moins 200 milliards F CFA dans le budget 2026 de l'Etat. Le Chef de l'Etat invite donc les populations des localités traversées à se mobiliser pour apporter leur contribution à la réalisation du projet.

D'autres autoroutes régionales seront bientôt lancées pour relier tous les chefs-lieux de régions par des autoroutes. C'est d'ailleurs une raison qui justifie le report du lancement de la construction de la route Koudougou-Yako, qui devient une autoroute de 2 x 2 voies, explique le Capitaine Ibrahim Traoré.

