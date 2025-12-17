Togo: L'état civil entre dans l'ère du numérique

17 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Les demandes de copies d'actes d'état civil peuvent désormais se faire en ligne, depuis le début de la semaine, rapporte Togo Matin dans son édition parue ce jour. La mesure concerne notamment les actes de naissance, de mariage et de décès.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration publique et vise à simplifier les démarches des usagers, tout en réduisant les déplacements et les délais de traitement.

Selon le quotidien, le dispositif est pour l'instant déployé à titre pilote dans cinq communes : Agoè-Nyivé 1, Golfe 1, Avé 2, Zio 2 et Lacs 1. Ces collectivités servent de cadre d'expérimentation avant une éventuelle généralisation à l'ensemble du territoire.

À travers cette réforme, les autorités entendent rapprocher davantage les services publics des citoyens et améliorer l'accès aux documents administratifs essentiels, dans un contexte marqué par l'accélération de la digitalisation des services de l'État.

