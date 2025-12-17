Burkina Faso: Cadre national de concertation des artisans miniers - Le ministre Yacouba Zabré Gouba s'entretient avec les acteurs

Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a présidé les travaux du cadre national de concertation des artisans miniers, le vendredi 12 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières s'engage dans la dynamique des réformes inscrites par le gouvernement dans la formalisation de l'exploitation minière. En vue de la promotion d'une exploitation minière artisanale responsable, il a organisé le cadre national de concertation des artisans miniers, vendredi 12 décembre 2025, à Ouagadougou. Présidé par le premier responsable du département, Yacouba Zabré Gouba, cette rencontre a porté sur le thème : « Formalisation de l'exploitation minière artisanale : un levier de développement socio-économique des communautés locales ».

Pour le ministre Gouba, le cadre national de concertation des artisans miniers est un espace fédérateur rassemblant l'administration et les collectivités impactées par l'activité minière. « Nous avons voulu de ce cadre, pour réfléchir sur les difficultés, les préoccupations des acteurs du secteur et trouver des solutions idoines, afin d'être en phase avec les fondamentaux de la Révolution progressiste populaire » at-il déclaré. Il a rappelé que beaucoup d'actions ont été réalisées en 2025 et 10 coopératives ont été mises en place dans différentes régions du Burkina.

A cela, il a précisé qu'à travers ces coopératives, son département souhaite mettre en place une structuration plus professionnelle, conformément aux valeurs de la Révolution progressiste populaire. « Il s'agira pour nous, de délivrer des autorisations d'exploitation artisanale permettant de traiter environ 50 tonnes de minerais par jour », a-t-il indiqué. Le ministre chargé des Mines a soutenu qu'il est important que le département puisse organiser, sécuriser et formaliser le secteur minier pour plus d'impacts au profit des Burkinabè.

Yacouba Zabré Gouba a invité l'ensemble des acteurs à faire en sorte que la Société nationale des substances précieuses (SONASP) soit la seule destination et structure habilitée à commercialiser l'or au Burkina Faso et à l'international. Il a confié s'attendre à des recommandations fortes qui vont faciliter le processus de formalisation du secteur minier artisanal. Le représentant des faitières des artisans miniers du Burkina Faso, Didier Dabiré, a relevé les contraintes liées à l'exploitation artisanale.

« Les artisans miniers ont des difficultés pour appliquer les textes émis par le gouvernement. Et cela est peut-être dû à un manque ou une insuffisance de vulgarisation des textes », a-t-il expliqué. Pour lui, cette rencontre doit leur permettre de trouver des solutions à cette situation.