Madagascar: Assises des partis politiques - La suspension des institutions revendiquée

Les assises des partis politiques, organisées par l'Espace de dialogue des partis politiques (SIAP), se sont conclues par des appels à une sortie de crise passant par la mise en place d'une autorité de transition.

Certains participants ont proposé la suspension des institutions prévues par la Constitution actuelle, notamment la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la Haute Cour constitutionnelle (HCC) et l'Assemblée nationale.

Ces propositions, cependant, n'ont pas fait l'unanimité. Le groupe parlementaire Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina (Irmar) et le parti TGV ont exprimé leurs réserves, plaidant pour le maintien de toutes les institutions existantes et s'opposant à une transition constitutionnelle.

Pour l'instant, aucune résolution finale n'a été adoptée. Les suggestions formulées lors des assises ont été communiquées aux participants, qui devront y apporter dans les prochains jours leurs remarques et propositions de modifications. Une fois ces avis consolidés, une résolution unique sera élaborée et soumise à la concertation nationale.

Ces assises, qui se sont déroulées sur trois jours, ont rassemblé une trentaine de partis politiques. Elles traduisent la volonté des acteurs politiques de trouver un consensus sur la sortie de crise, malgré des divergences persistantes concernant la transition institutionnelle.