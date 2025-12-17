Madagascar: Université d'Antananarivo - Des résultats de recherche scientifique délaissés

Les résultats de la recherche scientifique sont encore trop peu valorisés dans les processus de décision publique et dans les stratégies opérationnelles.

« Le manque de dialogue et de collaboration entre chercheurs, institutions, organisations de développement et acteurs économiques limite l'utilisation des preuves scientifiques pour résoudre les enjeux environnementaux et de développement », souligne le Professeur Jean Claude Omer Andrianarimanana, président du comité d'organisation du colloque.

C'était à l'occasion de la 4e édition du Colloque scientifique de l'École Doctorale Gestion des Ressources Naturelles et Développement, organisée à l'École Supérieure des Sciences Agronomiques (Essa) à Ankatso, hier.

Ce colloque constitue un espace privilégié d'échanges, d'analyses et de débats interdisciplinaires, réunissant doctorants, jeunes chercheurs, docteurs, décideurs publics, opérateurs de développement, ONG et acteurs du secteur privé. L'objectif est de rapprocher la communauté scientifique des décideurs et des praticiens, de valoriser les résultats de recherche et de proposer des solutions fondées sur des preuves scientifiques, adaptées aux réalités du terrain.

« Pour les jeunes, l'existence d'emplois constitue un avantage important. La capacité à gérer correctement les ressources naturelles profite à tous et contribue au développement des régions et du pays », poursuit le Professeur Jean Claude Omer Andrianarimanana.