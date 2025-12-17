Madagascar: Manifestation contre les visites techniques - Des conducteurs bloquent la RN7

Hier, des conducteurs ont paralysé l'axe RN7 à Ambatofotsy en incendiant des pneus et en érigeant des barrages pour dénoncer les contrôles techniques inopinés.

Des conducteurs empruntant l'axe RN7 reliant Antananarivo à Toliara ont observé hier un mouvement de protestation au niveau d'Ambony Tunnel, avant l'entrée d'Ambatofotsy, pour dénoncer les demandes de paiement qu'ils jugent abusives de la part des agents chargés de la contre-visite.

La manifestation s'est traduite par l'incendie de pneus et l'installation de barrages, provoquant d'importants embouteillages sur cet axe très fréquenté. La dégradation avancée de la chaussée sur cette portion de la RN7 a encore aggravé les perturbations de la circulation. Cette situation a eu de lourds impacts sur les usagers.

De nombreux automobilistes et passagers ont été contraints de rester bloqués pendant plusieurs heures, entraînant retards, fatigue et pertes économiques. Les transporteurs, notamment les taxis-brousse assurant les liaisons interrégionales, ont vu leurs trajets fortement perturbés.

Intervention

« Nous sommes restés immobilisés pendant plusieurs heures, sans savoir quand la route allait être dégagée. Certains passagers ont manqué leurs rendez-vous », témoigne Michael Lahiniriko, un usager de la RN7. Un autre conducteur souligne également les conséquences financières : « Chaque heure d'arrêt représente une perte, surtout avec l'état de la route qui abîme déjà nos véhicules ».

Des éléments de la gendarmerie sont intervenus pour dégager la voie et enlever les pneus brûlés. La circulation a pu reprendre normalement à partir de 15 heures, à l'issue de discussions ayant abouti à un accord entre les parties concernées. Le directeur général des Transports terrestres, le général Nixor Tsitambala, ainsi que la directrice générale de l'Agence des Transports terrestres (ATT), Mirambololona Ratovohery, se sont rendus sur place. Ils ont annoncé la suspension provisoire des contrôles techniques inopinés effectués sur les véhicules de transport à travers tout le pays.