Sénégal: L'auditorium du Musée des civilisations noires sera baptisé 'Frantz Fanon'

Dakar — L'auditorium du Musée des civilisations noires (MCN) va être baptisé du nom du penseur et panafricaniste martiniquais Frantz Fanon (1925-1961), ce mercredi, à partir de 16 heures, a-t-on appris du directeur général de cette institution culturelle, Mouhamed Abdoullah Ly.

Le conseil d'administration du Musée des civilisations noires "a décidé de donner à une de nos grandes salles, l'auditorium, le nom de Frantz Fanon", a-t-il annoncé dans un entretien avec l'APS, en prélude au colloque international sur le centenaire de la naissance de Frantz Fanon, qui débute ce mercredi à Dakar où il se poursuivra jusqu'au 20 décembre prochain.

Le professeur Ly a salué le parcours de Frantz Fanon, un anticolonialiste, révolutionnaire et panafricaniste qui "s'est engagé par les idées, mais également physiquement et avec un courage assez incroyable, pour en quelque sorte déconstruire les stéréotypes, les préjugés et les discours racistes et négrophobes".

Selon lui, le Musée des civilisations noires s'inscrit dans la même perspective, à travers notamment sa galerie représentant des personnalités qui se sont distinguées dans le combat pour la conquête de la liberté et de la dignité de l'homme noir, visible sur un pan du mur de l'institution.

"Ce sont des figures historiques qui se sont battues contre l'esclavage, contre le colonialisme, ou qui aujourd'hui dans le domaine des arts, des lettres, du sport même, ont pu avoir une certaine notoriété qui a élevé la dignité et la valorisation de l'homme noir", a expliqué le professeur Ly.

"Et si vous regardez cet écran, vous y verrez en fait la figure de Frantz Fanon", parmi "de grandes figures politiques", anciennes comme contemporaines, a ajouté l'ancien directeur du Laboratoire de linguistique de l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN), rattaché à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

De même, a laissé entendre M. Ly, les grandes rencontres scientifiques que le Musée des civilisations noires abrite régulièrement, comme "Les ateliers de la pensée" initiés par l'écrivain et universitaire sénégalais Felwine Sarr et l'historien et politologue camerounais Achille Mbembé, font souvent référence à la figure de Fanon et à sa pensée, a-t-il laissé entendre.

"Il y a également qu'à chaque fois qu'on a célébré Cheikh Anta Diop ou Amadou Makhtar Mbow, on a très souvent pensé et cité Fanon", sans compter que pendant les expositions également, "il a été souvent question de s'inspirer de Fanon pour un tout petit peu pousser les questions scientifiques et curatoriales", a-t-il relevé.

Il estime que la pensée, l'œuvre et les actions de Fanon "sont en parfaite intelligence" avec le Musée des civilisations noires. "Il y a une articulation entre cette figure, cet homme, effectivement, et le musée", insiste-t-il.

A l'en croire, le choix porté sur le Musée des civilisations noires pour abriter la clôture des célébrations du centenaire de la naissance de Fanon s'explique par la "présence permanente" de cette figure historique dans l'environnement de l'institution.

Mouhamed Abdoullah Ly a révélé que la Fondation Fanon avait souhaité que le dernier événement qui serait organisé en 2025 se fasse au Musée des civilisations noires.

"Nous y avons travaillé de concert, depuis lors, et même si fondamentalement c'est le musée qui assume le portage de ce centenaire-ci, parce que la fondation avait fort à faire un peu partout dans le monde, elle avait des collaborations, du point de vue de l'élaboration des choses, nous avons été dans l'esprit de co-construction, dans l'esprit de co-élaboration avec la Fondation, et c'est ce qui a donné lieu à ce colloque-là", a-t-il expliqué.