Sénégal: Inondations - Cheikh Tidiane Dièye préconise diverses mesures préventives pour limiter les dégâts

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a décliné, plusieurs mesures et recommandations préventives, destinées à limiter les énormes dégâts généralement causés par de fortes inondations durant l'hivernage.

" (...). Il s'agit, entre autres, de débarrasser les ordures des caniveaux, d'entretenir le reconditionnement du matériel de pompage déployé durant l'hivernage 2025 sous la supervision des gouverneurs des régions mais aussi de procéder à la réorganisation du Comité national de gestion des inondations (CNGI) en suivant un format plus inclusif et plus mutualiste", a-t-il dit.

Cheikh Tidiane Dièye intervenait, mardi, lors d'une réunion du Comité national de gestion des inondations dont l'objectif était de faire le bilan des actions de prévention mises en œuvre au cours de l'hivernage 2025, des projets et travaux d'assainissement prévus pour l'hivernage 2026.

Il a indiqué que le CNGI devra se réunir dès mars 2026 pour affiner les mesures de prévention et de gestion des inondations à mettre en oeuvre, identifier les responsables directs ou associés et fixer les échéances.

"A l'issue de cette première réunion du CNGI, a-t-il poursuivi, les gouverneurs convoqueront à leur tour, les comités régionaux de gestion des inondations (CRGI) pour élaborer et suivre des plans d'actions locaux".

Il a appelé les structures opérationnelles de prévention et gestion des inondations à "accélérer et finaliser dans les délais requis", les travaux d'assainissement prévus dans les PTBA (Plan de Travail et Budget Annuel respectifs).

"Sur ce point, j'appelle également, les gouverneurs à faire le suivi nécessaire des travaux, en relation avec les structures responsables qui devront mettre à leur disposition toutes les informations requises", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a plaidé pour un renforcement des moyens de prévision et de surveillance du climat dans le but d'affiner le système d'alerte précoce des pluies.

Il a préconisé en outre "la mise en place des commissions d'évaluation et de recensement des impenses" dans la perspective de l'application du décret n°2025-1184 du 16 juillet 2025 déclarant d'utilité publique. Ce décret est un acte réglementaire majeur s'inscrivant dans le cadre de la gestion des inondations signé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Il déclare d'utilité publique les travaux nécessaires pour libérer les voies d'eaux et protéger les populations.