Sénégal: La Banque de la diaspora, une révolution digitale au service des émigrés

Dakar — La Banque de la diaspora, une plateforme digitale affiliée à la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), devrait être bientôt opérationnelle pour capter davantage les ressources financières des Sénégalais de l'extérieur et les orienter vers l'investissement.

Le Sénégal a lancé, en 2024, le processus de création d'une néo-banque innovante dédiée à ses ressortissants établis à l'étranger, grâce au partenariat entre la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) et la fintech Kopar Express.

Selon le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, cette banque, bientôt opérationnelle, devrait marquer un tournant décisif pour la participation de la diaspora au développement du pays.

L'objectif est de leur faciliter l'accès aux services financiers, tout en stimulant les investissements vers leur pays d'origine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette plateforme 100 % digitale va permettre aux expatriés d'ouvrir un compte à distance, de gérer leurs finances via un smartphone et d'effectuer des transferts d'argent à moindre coût.

La Banque de la diaspora représente également une réelle opportunité pour capter les ressources financières des émigrés et mieux les canaliser vers des projets de développement locaux.

La banque de la diaspora attend le quitus de la BCEAO

Le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a expliqué à l'APS que la finalisation de cette néo-banque dépend désormais de la BCEAO, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

L'application sera présentée lors de la Journée nationale de la diaspora, ce mercredi, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD)

"Ce partenariat que nous avons avec la BNDE va permettre à tous les Sénégalais de l'extérieur, où qu'ils soient, d'ouvrir chacun un compte en ligne et d'avoir un compte en euros et un autre en CFA", a précisé M. Diouf.

D'après le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur, cette plateforme va aussi faciliter les souscriptions aux APE (Appel public à l'épargne) et au financement des grands projets de l'État.