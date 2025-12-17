Sénégal: Saint-Louis - Les lauréats de la première journée d'excellence de la Formation professionnelle et technique primés

Saint-Louis — Le Centre pour le développement de l'éducation au Sénégal (EDC-Sénégal) a organisé, mardi, une caravane dans la ville de Saint-Louis, pour célébrer les lauréats de la première journée de l'excellence de la Formation professionnelle et technique, a constaté l'APS.

"Cette caravane de l'excellence qu'EDC Sénégal a organisée vise à célébrer les lauréats de la première journée d'excellence de la formation professionnelle et technique. Elle a été organisée en collaboration avec le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique et la Fondation Mastercard", a déclaré Ibrahima Sory Bangoura, coordonnateur d'EDC-Sénégal zone Nord du Projet de formation professionnelle et d'insertion (PFPI).

Dans un entretien avec la presse tenu en marge de cette cérémonie, il a souligné que Saint-Louis s'est distinguée de belle manière en remportant deux prix.

Il s'agit du premier Prix des apprenants de la Formation professionnelle et technique remporté par le groupe Agri Sentech du lycée technique André Peytavin (LTAP) doté d'un financement de 3 millions de francs CFA. Le deuxième Prix, qui récompense l'inclusion, est allé au groupe des jeunes handicapés qui a reçu un financement d'un million de francs CFA.

Ibrahima Sory Bangoura a, par ailleurs, indiqué que le fait de célébrer l'excellence est une manière de fermer la porte à la médiocrité.

Célébrer l'excellence, a-t-il ajouté, est aussi une manière d'encourager les jeunes qui sont en train de déployer énormément d'efforts pour entreprendre et ouvrir des perspectives d'insertion professionnelle.

Mamadou Malick Der, étudiant au Centre de formation professionnelle du LTAP de Saint-Louis, et lauréat du premier Prix des apprenants de la Formation professionnelle et technique avec le groupe Agri Sentech, s'est dit heureux de l'accueil que la jeunesse de Saint-Louis leur a réservé.

Il a salué l'accompagnement de la section zone Nord de l'EDC-Sénégal qui a permis de réaliser cette prouesse, espérant ainsi que l'année prochaine, la ville de Saint-Louis va remporter tous les prix de l'excellence.

La caravane a sillonné les grandes artères de la ville tricentenaire avec des passages au village artisanal et au lycée technique André Paytavin.