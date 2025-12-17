Sénégal: Transition énergétique - Une organisation préconise une gouvernance transversale pour plus d'ancrage institutionnel

Dakar — Le Sénégal gagnerait à loger le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) à la Présidence de la République ou à la Primature, pour donner un ancrage "institutionnel" et "stratégique" à cette initiative, a suggéré la coordinatrice de la Plateforme des acteurs de la société civile pour une Transition énergétique juste (PACTEJ), Fatima Diallo.

"La gouvernance du JETP gagnerait à être pilotée par la Présidence de République ou la Primature plutôt que par un comité de pilotage dirigé par le Secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Elle dépasse un seul cadre ministériel", a dit, lors d'un entretien à l'APS, Mme Diallo.

Elle estime que "le JETP gagnerait à être logé à la Primature ou à la Présidence de la République pour un plus haut ancrage institutionnel et stratégique".

Le JETP est un accord signé en 2023 par le Sénégal et le Canada, l'Union Européenne, l'Allemagne, pour accélérer la transition du pays vers les énergies renouvelables, avec un objectif de 40 % de sources renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2030, incluant les défis liés à la gouvernance et l'impact social.

"Le JETP est une question multisectorielle qui ne concerne pas seulement le ministère de l'Energie", a-t-elle encore dit.

Elle a cité le cas de l'Afrique du Sud où pour plus d'efficacité, ce pays a logé cette initiative à la Présidence sud-africaine, permettant à l'ensemble des ministères impliqués d'être au même niveau.

Fatima Diallo a appelé également les plus hautes autorités du pays à penser "la transition énergétique en tant que stratégie nationale".

"Nous avons besoin d'une stratégie globale sur la transition énergétique du Sénégal", a-t-elle fait valoir, annonçant l'organisation d'un atelier en décembre 2025 par le PACTEJ sur l'alignement des stratégies de transition énergétique avec les ministères concernés.

Le PACTEJ travaille pour une synergie des initiatives de la société civile dans la mise en oeuvre d'une transition énergétique juste pour le Sénégal. Cette plateforme représente aussi la société civile dans le comité de pilotage du JETP.