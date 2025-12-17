Sénégal: Touba - Des acteurs de la filière arachidière demandent la suppression de la taxe à l'exportation

Touba — Le Collectif des acteurs de la filière arachidière sénégalaise (CAFAS) a demandé, mardi, la suppression de la taxe de 40 francs CFA à l'exportation de l'arachide décortiquée ainsi que la publication d'une circulaire annonçant le démarrage effectif de la campagne d'exportation.

"Le gouvernement a fixé un prix du kilogramme d'arachide supérieur de cinquante cinq francs CFA au prix du marché mondial, auquel s'ajoute une taxe de 40 francs CFA par kilogramme d'arachide décortiquée à l'exportation", a déclaré Cheikh Ahmadou Bamba Fall, membre du collectif, lors d'un point de presse.

Selon lui, cette mesure constitue une barrière majeure à l'activité des acteurs de la filière, avec des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de valeur arachidière.

Forts de ce constat, les membres du CAFAS demandent la suppression pure et simple de cette taxe jugée pénalisante pour la compétitivité du produit sénégalais sur le marché international.

Ils ont également invité les autorités de tutelle à définir un calendrier clair pour le démarrage des exportations de graines d'arachide, afin de permettre aux partenaires étrangers de se positionner pour l'achat de l'excédent de la production nationale.

Cheikh Ahmadou Bamba Fall a averti que la non-exportation de l'arachide risque d'entraîner la perte de nombreux emplois, affectant directement des pères de famille qui vivent de cette activité.

Selon lui, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) ne dispose pas de capacités suffisantes de stockage et de trituration pour absorber l'ensemble de la production nationale.