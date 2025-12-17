Sénégal: Kaolack dotée d'un pôle régional pour le Hajj

17 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La région de Kaolack (centre) a été dotée d'un pôle dédié aux opérations préparatoires du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, dans le cadre de l'enrôlement des futurs pèlerins.

La création de ce pôle régional est une réponse apportée par la Délégation générale aux pèlerinage aux Lieux Saints de l'islam à une vieille doléance des populations locales.

Cette nouvelle structure va faciliter aux candidats au pèlerinage les formalités administratives, les visites médicales d'aptitude, la vaccination, entre autres opérations.

Elle s'inscrit dans le cadre de la poursuite du maillage territorial national, conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays.

Pour acter cette nouveauté, l'adjoint du gouverneur en charge du développement, Mamadou Habib Kamara, a reçu, lundi dernier, à la gouvernance de Kaolack, des membres de la Délégation générale aux pèlerinage aux Lieux saints de l'islam.

Les échanges avec cette délégation conduite par le Délégué général au pèlerinage aux Lieux saints de l'islam, le général Mamadou Gaye, avaient notamment porté sur les modalités d'ouverture du pôle régional pèlerinage de Kaolack, pour une meilleure gestion des opérations d'enrôlement des futurs pèlerins dans la région du Sine-Saloum.

Kaolack devient ainsi la sixième région du Sénégal à bénéficier de cette innovation apportée par la nouvelle équipe de la Délégation générale au pèlerinage, après Dakar, Ziguinchor, Saint Louis, Tambacounda et Diourbel.

Le pôle de Diourbel a été délocalisé à Touba, du fait du fort potentiel de pèlerins de la cité religieuse.

Les pôles régionaux servent à rapprocher la DGP des populations locales, une manière d'éviter aux pèlerins le voyage sur Dakar pour s'acquitter de leurs formalités administratives d'inscription et d'enrôlement.

Les pôles sont supervisés directement par les gouverneurs de région, et incluent les services déconcentrés de l'Etat impliqués dans les opérations du pèlerinage (Police, Gendarmerie, Direction régionale de la santé, Service d'hygiène, Banque islamique du Sénégal, etc..).

"Ils sont également coordonnés par des personnes nommées par la Délégation générale au Pèlerinage", a précisé Mohamed Mansour Ndiaye, délégué général adjoint au Pèlerinage en charge des voyagistes privés et de la communication.

