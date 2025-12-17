Afrique: Le rapport 'Gender Snapshot' d'ONU Femmes préconise un meilleur investissement dans les statistiques désagrégées

Dakar — Un rapport produit par ONU Femmes, intitulé "Gender Snapshot" (Panorama sur le genre), préconise "un meilleur investissement dans les statistiques de genre", en vue d'améliorer la production et la disponibilité de données "fiables, régulières, mais aussi comparables".

Le document, disponible seulement en anglais pour le moment, vise à "briser l'invisibilité statistique des femmes dans une région (Afrique de l'Ouest et du Centre) où plus de 40 % des indicateurs ne sont toujours pas ventilés selon le sexe, privant ainsi les décideurs de données essentielles à l'élaboration de politiques publiques inclusives".

"Quand les femmes ne sont pas comptées, elles deviennent invisibles au niveau des politiques publiques", a relevé Khadija Bâ, spécialiste en gestion de programme au niveau du bureau ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, lors de la présentation du rapport, mardi, à Dakar.

Pour y remédier, elle préconise l'intégration systématique du genre dans les dispositifs de production comme les enquêtes mais aussi les registres administratifs.

Le rapport souligne aussi la nécessité de prioriser le financement des systèmes statistiques nationaux et d'assurer une meilleure régularité des enquêtes en vue d'obtenir des données statistiques ventilées par genre.

"Depuis 2019, ONU Femmes produit le rapport +Snapshot+, et cette année, nous avons voulu aller plus loin en produisant un rapport régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cela nous permettra d'avoir une vision beaucoup plus précise des réalités de notre région", a expliqué Khadija Bâ.

La production du rapport s'inscrit dans le cadre des activités du programme "Women Count" (Les femmes comptent), dont l'objectif est d'améliorer la production mais aussi la visibilité des statistiques de genre.

Le document donne "une idée des progrès mais aussi des lacunes auxquelles sont confrontés les pays en matière de statistiques genre".

"Ce n'est pas un rapport qui a été produit pour classer les pays entre eux, mais c'est un rapport qui permet à chaque pays de savoir où il en est pour chaque Objectif de développement durable (ODD) et de déterminer où il faut mieux investir, mieux prioriser les ressources pour atteindre les cibles les plus vulnérables", a-t-elle expliqué.

Loin d'être un simple outil de classement, ce rapport se veut une boussole devant permettre à chaque État d'identifier les lacunes spécifiques dans sa stratégie pour l'atteinte des Objectifs de développement durable en matière de lutte contre la pauvreté, de mortalité maternelle et infantile, d'éducation, entre autres.