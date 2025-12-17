Sénégal: À la FIDAK, l'ONFP présente une nouvelle plateforme de gestion des opérations de formation

Dakar — L'Office national de formation professionnelle (ONFP) a présenté, mardi, à la 33e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), son système intégré de gestion des opérations de formation (SIGOF), une plateforme numérique facilitant l'accès aux offres de formation.

"La plateforme SIGOF nous permet de faciliter l'accès du public aux offres de formation", assure le directeur général de l'ONFP, Mouhamadou Lamine Bara Lo.

Il rappelle que "les jeunes étaient obligés, auparavant, de se rendre au siège de l'ONFP ou auprès de ses antennes, avec des documents physiques qu'il fallait y déposer".

Le SIGOF offre aux usagers des services de cette structure publique la possibilité d'ouvrir un compte, à partir duquel elle observe leur profil afin de les "orienter", a expliqué M. Lo à l'occasion de la Journée ONFP de la FIDAK.

Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, l'organisateur de cette foire commerciale, a donné à l'Office national de la formation professionnelle l'opportunité de mener des activités de vulgarisation de ses services, ce mardi, à la 33e édition de la FIDAK (7-31 décembre).

Le SIGOF est un "outil stratégique de gestion des activités de formation de l'ONFP, que les jeunes peuvent utiliser pour connaître l'évolution de leur dossier", a expliqué Mouhamadou Lamine Bara Lo.

La Journée ONFP a permis à l'Office national de la formation professionnelle et à son ministère de tutelle de discuter avec les visiteurs de la FIDAK, dont des élèves et des étudiants, des opportunités de la formation professionnelle et de la création d'emplois au Sénégal, selon M. Lo.

"Il est important de leur indiquer des pistes [...] et de leur permettre d'identifier, dès maintenant, des métiers et des secteurs qui les intéressent", a-t-il ajouté.

Mouhamadou Lamine Bara Lo rappelle que l'État a mis en place des structures techniques, dont l'ONFP, chargées de former des professionnels de nombreux secteurs d'activité en s'appuyant sur des établissements publics ou privés, des entreprises, etc.

"Aujourd'hui, nous avons plus de 130 référentiels dans différents métiers et plus de 200 modules de formation disponibles", a-t-il indiqué.