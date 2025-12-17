Sénégal: Les migrations sont partie intégrante de l'identité du pays, selon le chercheur Hamidou Dia

Dakar — Le Sénégalais a un rapport historique avec les migrations qui sont partie intégrante de l'identité du pays, en commençant par les déplacements à l'intérieur du pays, a dit Dr Hamidou Dia, chercheur titulaire à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), en France.

"Les migrations sont partie intégrante de l'identité du pays. On se déplace depuis toujours à l'intérieur de cet espace et à l'extérieur de celui-ci. Les migrations internes sont intenses, notamment vers des villes qui se caractérisent par leur dynamisme économique", a-t-il dit.

Ce Sénégalais spécialiste des migrations et des questions éducatives et membre de l'UMR CEPED de l'Université Paris Cité (ex-Université Sorbonne Paris Cité) s'est entretenu avec l'APS dans le cadre de la première édition de la Journée nationale de la diaspora célébrée ce mercredi.

Pour ces migrations internes, le migrant sénégalais s'intéresse à Dakar et aux capitales régionales, surtout de l'Ouest et du Centre, selon Dr Dia.

"On le fait pour diverses raisons : économiques, familiales, académiques, politiques, sanitaires, religieuses et spirituelles, sportives, environnementales, professionnelles... ", a-t-il dit.

"Les migrations contemporaines sont fortement économiques"

Le chercheur souligne que les migrations contemporaines sont cependant "fortement économiques".

Elles se font plus majoritairement au sein du continent africain, même si les candidats à l'émigration choisissent leur destination au gré des opportunités.

"Il y a une hiérarchie des destinations en termes de projet migratoire : l'Europe, l'Amérique du Nord... pour les représentations dominantes que les candidates et candidats au départ en ont. Ils choisissent des destinations où il y a plus de richesses, davantage d'opportunités d'emplois, une meilleure protection sociale... ", analyse Dr Dia.

En outre, il cite parmi les motifs du projet migratoire, "l'espoir d'une réalisation qui va susciter une reconnaissance et offrir la possibilité de se rendre utile aux autres, sa famille, ses proches, son environnement immédiat - quartier, village, département, région, et d'une certaine manière son pays".

Il estime que les migrations ont acquis une dimension telle qu'elles s'offrent comme "solution extrême" pour des individus, en particulier des jeunes, qui vont jouer leur vie à travers les océans, sur des chemins périlleux où ils peuvent être à la merci de groupes dangereux.

Pourquoi les diasporas ?

Hamidou Dia préfère mettre les diasporas au pluriel, les classant selon leur orientation géographique ou communautaire. "Ce sont principalement les regroupements devenus aujourd'hui associations pour la plupart, créés par des Sénégalais et leurs descendants établis dans plusieurs pays et continents, et qui développent des liens multiformes entre ces espaces et sites : familiaux, économiques, culturels, religieux, sportifs, touristiques, voire diplomatiques...", a-t-il précisé.

Ces organisations, a-t-il ajouté, peuvent fonctionner sur une base nationale, régionale, départementale, communale, villageoise, ou tout autre type d'appartenance (communautaire, confessionnelle, professionnelle...).

Il note une tendance au retour au pays des diplômés sénégalais qui s'investissent dans l'entreprenariat privé. Selon lui, pour certains, il s'agit de retours "contraints", leur temps de séjour lié aux études étant épuisé, et n'ayant pas la possibilité de faire autrement.

A côtés des retours "contraints", il notre des retours "plus raisonnés relevant de choix".

"On a la possibilité de rester, parce qu'on a trouvé du travail, on a construit une vie familiale à l'étranger, mais on se dit qu'on peut retourner au pays, et s'y investir, notamment sur la base de ses compétences ou d'autres capitaux qu'on a pu constituer : des relations, des ressources, une réputation professionnelle... ", a expliqué Hamidou Dia.

Le chercheur spécialisé en migrations rapporte que les résultats des recherches montrent que ce retour n'est pas fait "à l'improviste".

"Il est plutôt préparé au sein des familles qui ont de puissants leviers d'action dans le monde du développement ou alors dans l'entreprenariat privé dans des domaines variés. Ce sont des retours assurés, armés", a-t-il dit.