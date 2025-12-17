Madagascar: Opération Fosika - Des parcours suspendus pour irrégularités

Des formations ont été suspendues à la suite de l'opération Fosika, a annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, hier. Des irrégularités ont été constatées au niveau de ces parcours, lors des descentes effectuées dans des établissements d'enseignement non conformes à la réglementation.

Ces actions font suite aux signalements reçus dans le cadre de cette opération de lutte contre les faux diplômes dans l'enseignement supérieur. Les dénonciations liées aux faux diplômes, aux recrutements irréguliers, aux offres de formation illicites, ainsi qu'aux faits de corruption et de harcèlement continuent d'affluer au ministère dans le cadre de cette opération.

Pour la période du 8 au 14 décembre, 81 plaintes ont été enregistrées. Elles concernent notamment vingt-six cas de faux diplômes, vingt-six faits de racket, d'usurpation ou d'injustice, dix offres de formation irrégulières, dix cas de corruption et dix recrutements irréguliers. Certaines de ces plaintes ont déjà été transmises au Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) en vue d'enquêtes et de poursuites judiciaires.