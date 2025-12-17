Madagascar: Opération Fosika - Des parcours suspendus pour irrégularités

17 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des formations ont été suspendues à la suite de l'opération Fosika, a annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, hier. Des irrégularités ont été constatées au niveau de ces parcours, lors des descentes effectuées dans des établissements d'enseignement non conformes à la réglementation.

Ces actions font suite aux signalements reçus dans le cadre de cette opération de lutte contre les faux diplômes dans l'enseignement supérieur. Les dénonciations liées aux faux diplômes, aux recrutements irréguliers, aux offres de formation illicites, ainsi qu'aux faits de corruption et de harcèlement continuent d'affluer au ministère dans le cadre de cette opération.

Pour la période du 8 au 14 décembre, 81 plaintes ont été enregistrées. Elles concernent notamment vingt-six cas de faux diplômes, vingt-six faits de racket, d'usurpation ou d'injustice, dix offres de formation irrégulières, dix cas de corruption et dix recrutements irréguliers. Certaines de ces plaintes ont déjà été transmises au Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) en vue d'enquêtes et de poursuites judiciaires.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.