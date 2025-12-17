Madagascar: Ankadikely Ilafy - Le dépistage du cancer du col de l'utérus attire des jeunes

Engouement. Les séances de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein ont attiré de nombreux patients. Selon les données fournies par les organisateurs, la participation a largement dépassé le nombre de femmes habituellement dépistées dans le district d'Avaradrano, avec soixante-dix-huit femmes examinées en l'espace de deux jours.

Parmi les participantes, certaines saluent l'initiative. « J'ai décidé de me faire dépister pour prévenir et me rassurer sur mon état de santé. Les agents de santé nous ont bien expliqué l'importance du dépistage et tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. Je pense que toutes les femmes devraient saisir cette opportunité », témoigne l'une d'elles.

Cette mobilisation est également le fruit d'une vaste campagne de sensibilisation menée dans les dix-huit fokontany de la commune rurale d'Ankadikely Ilafy, visant à encourager les femmes de chaque quartier à se faire dépister. Les séances se sont déroulées le week-end, dans l'enceinte même de la commune.

Cette forte affluence traduit l'intérêt croissant de la population féminine pour la prévention et la détection précoce de ces maladies. Selon les organisateurs, cela contribue à renforcer la sensibilisation à la santé de la femme au niveau local. Les femmes dépistées positives ont été orientées vers le Centre hospitalier de référence du district (CHRD) Itaosy afin de bénéficier d'une prise en charge médicale et du suivi nécessaire.

Dans le cadre de cette action, « du matériel médical nécessaire au dépistage a été remis au CSB II, notamment soixante-dix spéculums jetables, des boîtes de gants en latex, cinq plateaux de service GM, des plateaux avec couvercle, des cupules et des rouleaux d'essuie-tout », indique le président du Rotary Club Antananarivo Doyen, Njakarinala Ranarivelo.