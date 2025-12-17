Madagascar: Motocross/MX Game Final - La victoire pour Mathias, mais le titre pour Lucas

La dernière course du championnat de Madagascar de motocross, le « MX Game Final », s'est déroulée dimanche à Ambohidava. Mathias remporte la victoire, mais le titre revient à Lucas.

Dernière manche décisive. La victoire est revenue à Mathias Plantive au MX Game Final, septième et dernière manche du championnat de Madagascar de motocross, dimanche, sur le circuit 100 % MX Track à Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy. Lucas Robert décroche, pour sa part, le titre national de la catégorie Élite 1 et détrône le champion en titre, Mathias, à l'issue d'une bataille finale acharnée.

Les deux pilotes ont engrangé une victoire de manche chacun et ont totalisé 45 points chacun dimanche. Mathias a franchi en premier la ligne d'arrivée durant la première manche, puis la victoire est revenue à Lucas au cours de la deuxième. Ils ont effectué onze tours chacun.

À l'issue des sept courses comptant pour le championnat de Madagascar version 2025, Lucas Robert caracole en tête du classement final de la saison, crédité de 308 points, devant Mathias Plantive (290 points). Lucas avait réalisé une belle entame de saison en raflant les trois premières manches. Il a, au total, arraché cinq victoires, dont deux ex aEquo avec Mathias.

La saison a été pleine de rebondissements. Mathias Plantive s'est contenté de la seconde place lors des quatre premières courses avant de remporter les trois dernières. Il se retrouve ainsi à la place de dauphin cette année.

Point final

L'ancien champion national, Claudio Tida, a complété le podium au MX Game Final. Marco Marco et Miaro Razafimahefa occupent respectivement les quatrième et cinquième rangs.

Dans la catégorie Élite 2, Oscar Lemonier s'offre la victoire en devançant Lucas Szmurlo et Tsiresy Rakotomanga. La bataille a été rude chez les juniors: Guillaume Tsiranana a été classé second lors de la première manche et premier à la deuxième. Sincère Leung Yen a, quant à lui, remporté la première manche et terminé dauphin de la seconde. Ils ont engrangé 45 points chacun.

La victoire a été ravie par Patrick NoLimit chez les vétérans 1, et Tarzan Makboul reste invaincu chez les vétérans 2. Dans la catégorie féminine, Harena Szmurlo a décroché la victoire pendant les deux manches.

Chez les jeunes, Ethan Rajanonah est sacré en 85 cc et Aymeric Lo en 65 cc chez les garçons. Du côté des filles, Louna Ramanantsoa et Rihanna Makboul totalisent 45 points chacune. Et en 50 cc, Andrew Razafindrakoto et Kim Makboul décrochent la victoire, respectivement chez les garçons et chez les filles.

Le rideau est tombé sur la saison 2025. Dix manches seront au programme du MX l'an prochain, outre trois autres courses hors championnat. Le coup d'envoi sera donné le 25 janvier à Ambohidava.