Afrique de l'Est: Festival de l'OI - Les Barea atomisent les Seychellois et les Réunionnais

Parcours sans faute.

Les deux sélections masculine et féminine U15 de la Grande Île ont été en roue libre et ont réalisé une belle prestation hier, lors de la première journée de la deuxième édition du Festival de l'océan Indien de football des jeunes. Les garçons ont, au cours du premier match, défait les Seychellois sur le score net de 4 à 0, dans la matinée, au complexe national de Côte d'Or, à Maurice. Les protégés du coach Navalina Joachim Ramilison ont, par la suite, largement dominé les Réunionnais sur le score de 8 à 1 dans l'après-midi.

La sélection réunionnaise avait battu la formation mauricienne durant le premier match, tandis que l'équipe hôte avait écarté les Comoriens dans la deuxième rencontre. Les filles ont, elles aussi, été impressionnantes. Les Barea avaient écrasé d'entrée les Seychelloises sur un score fleuve de 11 buts à 0, puis les protégées de Cynthia Antoasy se sont imposées, cette fois dans la souffrance, 3 à 2 face aux Réunionnaises, l'une des sélections favorites du tournoi.

Dans la matinée, La Réunion a écarté Maurice sur le score de 2 à 1, et la formation hôte a, à son tour, disposé des jeunes Coelacanthes par 4 à 1 lors du deuxième match. Les sélections des cinq îles en lice dans le tournoi auront droit à une journée de repos ce mercredi. Les matches reprendront jeudi.

Les garçons affronteront, pendant leur troisième match, les Comoriens à 9 heures, puis rencontreront, au cours du quatrième et dernier match de l'après-midi, la formation mauricienne à 13h30. Les filles seront opposées aux Comoriennes à 10h30, puis elles joueront contre le Club M à 15 heures. Les cinq sélections s'affrontent durant les trois journées et seront classées à l'issue du tournoi, qui prendra fin vendredi.