Afrique de l'Est: Festival de l'OI - Les Barea atomisent les Seychellois et les Réunionnais

17 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Parcours sans faute.

Les deux sélections masculine et féminine U15 de la Grande Île ont été en roue libre et ont réalisé une belle prestation hier, lors de la première journée de la deuxième édition du Festival de l'océan Indien de football des jeunes. Les garçons ont, au cours du premier match, défait les Seychellois sur le score net de 4 à 0, dans la matinée, au complexe national de Côte d'Or, à Maurice. Les protégés du coach Navalina Joachim Ramilison ont, par la suite, largement dominé les Réunionnais sur le score de 8 à 1 dans l'après-midi.

La sélection réunionnaise avait battu la formation mauricienne durant le premier match, tandis que l'équipe hôte avait écarté les Comoriens dans la deuxième rencontre. Les filles ont, elles aussi, été impressionnantes. Les Barea avaient écrasé d'entrée les Seychelloises sur un score fleuve de 11 buts à 0, puis les protégées de Cynthia Antoasy se sont imposées, cette fois dans la souffrance, 3 à 2 face aux Réunionnaises, l'une des sélections favorites du tournoi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la matinée, La Réunion a écarté Maurice sur le score de 2 à 1, et la formation hôte a, à son tour, disposé des jeunes Coelacanthes par 4 à 1 lors du deuxième match. Les sélections des cinq îles en lice dans le tournoi auront droit à une journée de repos ce mercredi. Les matches reprendront jeudi.

Les garçons affronteront, pendant leur troisième match, les Comoriens à 9 heures, puis rencontreront, au cours du quatrième et dernier match de l'après-midi, la formation mauricienne à 13h30. Les filles seront opposées aux Comoriennes à 10h30, puis elles joueront contre le Club M à 15 heures. Les cinq sélections s'affrontent durant les trois journées et seront classées à l'issue du tournoi, qui prendra fin vendredi.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.