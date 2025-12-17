Madagascar: Rap solidaire - Un concert pour sauver la vie de Tahiry Masina

Le 13 décembre, Chez Papa Isoraka a été le théâtre d'un rap engagé, transformé en véritable mouvement de solidarité pour Tahiry Masina, 16 ans, en attente urgente d'une greffe rénale.

Au-delà du divertissement, la musique s'est imposée comme un puissant levier d'espoir et de mobilisation, comme l'ont illustré Doubl'e'nn et Laz, figures majeures du rap malgache depuis 1997, à l'initiative de ce concert solidaire inédit.

Portés par une énergie intense et un message engagé, les deux artistes ont partagé la scène avec de nombreux talents de la scène urbaine. AnnieJ, Buddha El Taga, Skinto Kalaza, Zoub' a.k.a. 102 Fassad, Zombi, Rajdy, Ti-Ah et Big Jim Dah ont rejoint l'initiative, faisant de cette soirée un moment fort de communion entre artistes et un public venu nombreux soutenir la cause.

Organisé en partenariat avec l'association Masa, l'événement avait pour objectif de venir en aide à Tahiry Masina, fille d'un membre du Clan Bogota. L'adolescente souffre d'une insuffisance rénale chronique depuis trois ans et a perdu l'ouïe il y a plus d'un an. Après plusieurs traitements et de longs mois d'attente, la transplantation rénale reste aujourd'hui sa seule chance de mener une vie normale.

L'opération est programmée en Inde, à l'hôpital MIOT International, pour un coût estimé à 24 000 euros. L'ensemble des fonds récoltés lors du concert a été remis à la famille de Tahiry Masina. Une cagnotte en ligne a également été mise en place afin de permettre au public de prolonger cet élan de solidarité.

À travers cette initiative, les artistes ont rappelé que le rap peut aller au-delà des paroles et des rythmes pour porter des causes humaines et en faisant de la musique un acte concret de générosité et d'entraide.