Afrique: Judo/Jeux africains de la jeunesse - Fin de parcours pour Sandaniaina Rakotomalala

17 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Engagé dans la catégorie des -66 kg aux Jeux africains de la Jeunesse qui se déroulent actuellement à Luanda, en Angola, le judoka malgache Sandaniaina Rakotomalala a vu son aventure s'arrêter aux portes des médailles.

Pour son entrée en huitièmes de finale, mardi, il a dominé le Guinéen Robert Fassino Kamano avant de s'incliner en quarts de finale face au Tunisien Arfaoui Mohamed. Reversé au repêchage, l'athlète malgache s'est relancé en battant le Sénégalais Diop Maguette par ippon. Cependant, en demi-finale du repêchage, il a été stoppé par un Camerounais qui met fin à ses espoirs de podium.

Malgré l'élimination, sa prestation reste encourageante pour le judo malgache, qui s'est battu seul contre tous sur la scène continentale. Il a terminé quatrième sur treize participants dans sa catégorie.

En réaction à un article paru dans un journal de la capitale stipulant que Sandaniaina Rakotomalala ne figurait pas dans la liste des judokas, le chef de la délégation malgache à Luanda, Elinjara Luc Ramanandraivonona, apporte des précisions : « C'est de la désinformation totale. Un journaliste digne de ce nom doit faire un recoupement. Sandaniaina Rakotomalala a terminé son parcours aux portes des médailles. »

