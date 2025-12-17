Madagascar: Ouvrage - Une exploration poétique de l'inconnu

En novembre 2025, l'artiste malgache Orad franchit une nouvelle étape dans son parcours créatif avec la publication de son premier recueil de poèmes «Mitady ny tsy fantatra» aux éditions Sagittarius. Illustrée par ses soins, la couverture reflète l'intimité et la sensibilité de l'auteur, donnant aux lecteurs un aperçu de l'univers personnel qu'il partage à travers ses mots.

Né en 1999 à Antsirabe, Rado Ravalison s'impose aujourd'hui comme une figure incontournable de la scène culturelle malgache. Poète, slameur et comédien, il s'est fait remarquer dès 2021 dans le milieu du slam à Madagascar, remportant plusieurs distinctions dont le premier prix de la 15 édition du Madagaslam en 2024, avant de représenter le pays au Grand Poetry Slam 2025 à Paris, où il s'est frayé un chemin vers la scène internationale.

Parallèlement à sa carrière poétique, Orad explore le théâtre et collabore activement avec diverses associations culturelles, contribuant ainsi à la promotion et à la valorisation de la création artistique malgache contemporaine.

Composé de 70 poèmes, ce recueil s'adresse à un public large, allant des adolescents aux adultes, et se présente également comme une archive précieuse de ses écrits. Chaque poème témoigne d'une phase particulière de sa vie, marquée par l'errance, la recherche de soi et la quête de l'inconnu.

« À la recherche de ce qu'on ne sait pas », confie Orad, ces textes rassemblent des ressentis, des fragments de beauté et des émotions égarées au fil du temps. L'auteur y capture ce qui lui est resté, ce qu'il a pu ramasser et transformer en mots, offrant ainsi aux lecteurs une plongée dans un univers à la fois sensible, poétique et introspectif.