Madagascar Orchestra - Une jeune relève pour un final classique d'exception

Le 16 décembre, Madagascar Orchestra a offert au public un concert classique exceptionnel, mêlant talent, rigueur et émotions.

Hier l'IFM a vibré au rythme de la musique classique grâce au 164e concert de Madagascar Orchestra, une formation rassemblant une dizaine de jeunes musiciens malgaches talentueux. Sous la direction d'Antsanirina Rakotoarimino, l'orchestre a interprété avec brio plusieurs pièces emblématiques, mêlant violon, alto, violoncelle, contrebasse et flûte, offrant au public des prestations dignes des plus grands concerts classiques.

La Symphonie en La majeur KV 201 de Wolfgang Amadeus Mozart a ouvert le concert, suivie de morceaux variés tels que Silent Night de Franz Gruber et Somewhere in My Memory de John Williams, avant de se clôturer sur le très festif Joy to the World de George Frideric Haendel. Le public, majoritairement composé de seniors, a répondu présent et a chaleureusement applaudi chaque interprétation.

Organisé par Madagascar Mozarteum, l'événement s'inscrit dans une démarche claire : promouvoir la musique classique à Madagascar et soutenir les jeunes artistes qui s'y consacrent avec passion et rigueur.

Portrait - Madagascar Orchestra

Depuis cinq ans, Madagascar Orchestra offre aux jeunes musiciens malgaches un espace d'expression et d'épanouissement artistique. Cette formation se distingue par un travail assidu et un engagement total de ses membres, qui investissent corps et âme dans chaque performance.

Au fil des années, l'orchestre a exploré un répertoire à la fois riche et exigeant : de la Suite Holberg de Grieg en 2021 aux sonates de Rossini et à la Eine kleine Nachtmusik de Mozart, en passant par les Sérénades pour cordes de Tchaïkovski et Dvořák, encadrées par le chef d'orchestre français François Maugrenier en 2022.

Plus récemment, Madagascar Orchestra s'est attaqué à des oeuvres du XX siècle, comme la Suite antique de John Rutter, la Suite Saint-Paul de Gustav Holst et la Simple Symphony de Benjamin Britten, sous la direction de Rahf et Antsanirina Rakotoarimino.

Cette diversité de répertoire illustre la maîtrise, la passion et l'ambition artistique de ces jeunes talents, déterminés à offrir un niveau musical élevé au public malgache. En participant régulièrement au Festival Nosy Be Symphonie et en intégrant désormais des instruments à vents, Madagascar Orchestra confirme sa place comme un acteur essentiel de la scène musicale classique contemporaine à Madagascar.