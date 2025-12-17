Madagascar: Ambodihady - Une famille se retrouve sans rien après un incendie

Une maison d'Ambodihady a été entièrement réduite en cendres au cours d'un incendie survenu lundi après-midi. Aucun bien n'a pu être sauvé. Vêtements, meubles, documents et effets personnels ont disparu en quelques minutes, laissant une famille de cinq personnes sans rien. Malgré la mobilisation immédiate des riverains, les flammes se sont propagées trop vite pour être contenues.

Le sinistre se serait déclaré vers 14h30 à la suite d'un court-circuit au niveau du compteur électrique installé dans la maison. Le propriétaire, Solo Pascal Rakotoarisoa, 41 ans, maçon, vivait sur place avec son épouse, âgée de 36 ans, et leurs trois enfants. Aucun blessé n'est à déplorer.

Alertés vers 15h30, les policiers du commissariat d'Ambohimanarina se sont rendus sur les lieux pour sécuriser le périmètre. Les sapeurs-pompiers sont arrivés aux environs de 15h35, probablement ralentis par les embouteillages, et ont réussi à maîtriser le feu vers 15h55 avec l'aide des habitants du quartier.

Sous le choc, les voisins se mobilisent déjà pour soutenir la famille sinistrée et ont lancé un appel à la solidarité pour l'aider.