Madagascar: TEDx Toliara - Une tribune d'idées pour éveiller les jeunes

Promouvoir l'art oratoire tout en motivant les jeunes à toujours faire mieux dans ce qu'ils entreprennent. C'est l'objectif du « TEDx » Toliara 2025.

Partager des idées inspirantes. C'est l'objectif de la deuxième édition du «TEDx » Toliara du samedi dernier, qui a réuni des jeunes, des leaders et des entrepreneurs. « Le TEDx est un programme d'événements locaux permettant à des groupes ou des communautés d'avoir des échanges sur les motivations à toujours faire mieux dans la vie», explique Bruno Macelino Ratovoariso, président local de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Toliara, principale organisatrice de l'événement.

« Il prend la forme de promotion de l'art oratoire, pendant lequel des idées, des storytelling de succès et d'échecs sont présentés par des speakers. L'objectif est de déclencher un déclic, notamment chez les jeunes que l'on a spécialement invités, afin qu'ils aient de la vision dans ce qu'ils entreprennent ou ce qu'ils vont encore entreprendre », ajoute-t-il.

Des « speakers », jeunes et moins jeunes, des enseignants, des entrepreneurs, des leaders connus ont essayé de faire de leur mieux pour impressionner l'audience, en donnant des astuces ou en suggérant de nouveaux comportements à adopter pour réussir dans la vie. « Le leader, c'est celui qui fait le premier pas », a lancé Guénolé Ravelomahafaly, sénateur JCI, qui a mis en avant le concept de « leader éclaireur », le secret des leaders à fort impact.

Impressions

Marianne Razaf, coach formatrice, a partagé deux grands tournants de sa vie professionnelle et personnelle pendant son allocution concernant la résilience. «La résilience commence dans la souffrance et non en dehors. Il s'agit d'aller de l'avant malgré cet état. C'est un muscle que l'on se construit et il s'agit d'apprendre de l'expérience », a-t-elle motivé les jeunes et les femmes.

Un enseignant en philosophie à l'université de Toliara a invité chacun à se connaître lui-même pour retrouver la tranquillité de l'âme. En citant Aristote et Corneille, Claude Volazanaka veut toucher l'intérieur de l'individu. « La conformité entre ce que je peux et ce que je veux, ou encore apprendre à perdre pour ne pas être déçu, font partie du bonheur », a-t-il souligné.

Paubert Mahatante, ancien ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, a porté sa casquette de leader dans le domaine en invitant l'audience à se comporter en consommateurs responsables. Il a détaillé la menace qui pèse sur le secteur avec l'utilisation des sennes de plage et des moustiquaires comme filets par les pêcheurs. « Ces moustiquaires servent à empêcher les moustiques de nous attaquer, mais y a-t-il des moustiques dans l'eau? », a-t-il axé sa présentation.

L'entrepreneuriat au féminin, le leadership féminin, l'authenticité et l'investissement dans les jeunes femmes ont été les sujets de discours de quatre femmes speakers. « J'ai agi. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et j'ai pu sauver d'autres femmes. Nombreuses sont sorties de la galère et réussissent dans leur entrepreneuriat », a témoigné Cynthia Lampamiarisoa, fondatrice de l'association Saramba Initiatives.